Euro 2020, gli Azzurri convocati da Panini: c’è anche Kean

Panini ha preparato l’album dedicato a Euro 2020: 20 i giocatori dell’Italia ‘convocati’, tra gli attaccanti anche Kean e Bernardeschi.

La pandemia ha reso l’attesa più lunga, ma ormai ci siamo quasi. Si sta avvicinando a grandi passi quello che è uno degli eventi più attesi in assoluto del 2021: i Campionati Europei di calcio.

Come è noto, Euro 2020 si sarebbe dovuto inizialmente giocare tra il 12 giugno ed il 12 luglio 2020, ma quanto successo a livello mondiale ha costretto la UEFA ha rimandare la massima competizione continentale per nazionali di un anno.

Il prossimo 11 giugno prenderanno ufficialmente il via gli Europei e, come da tradizione, la Panini ha pubblicato l’album con il quale collezionare le 678 figurine dedicate all’evento.

L’album in questione sarà di 96 pagine all’interno delle quali avranno posto i volti dei giocatori delle 24 Nazionali qualificate al torneo e, come ormai accade dal 1980, ovvero dall’anno nel quale venne dedicato il primo album ad un Campionato Europeo di calcio, c’è grande curiosità nel vedere quali giocatori Azzurri sono stati scelti prima delle convocazioni di rito.

Ebbene, gli Azzurri ‘convocati’ da Panini sono venti. Si parte dai due portieri, ovvero Donnarumma e Sirigu, per poi proseguire con la batteria dei difensori che prevede Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Emerson e Florenzi.

Barella, Jorginho, Locatelli, Pellegrini e Verratti sono i centrocampisti prescelti, mentre tra gli attaccanti figurano Belotti, Bernardeschi, Berardi, Chiesa, Immobile, Insigne e Kean.

Per ogni squadra è prevista una figurina con il logo ufficiale in materiale olografico, più 20 figurine di giocatori classici, più altre 12 in azione.