Euro 2020, cerimonia di inaugurazione: protagonisti anche Totti e Nesta

Alessandro Nesta e Francesco Totti, ex capitani di Lazio e Roma, parteciperanno allo spettacolo all'Olimpico prima di Italia-Turchia

Alessandro Nesta e Francesco Totti protagonisti sul prato dell'Olimpico di Roma .

Gli ex capitani di Lazio e Roma , grandi amici nella vita, scenderanno in campo prima del fischio d'inizio della gara inaugurale di Euro 2020 tra l' Italia di Roberto Mancini e la Turchia, in programma venerdì 11 giugno.

Le due leggende lanceranno un pallone verso il cielo dal centro del terreno di gioco, prima del passaggio delle Frecce Tricolori.

L'ultimo atto dello spettacolo in programma all'Olimpico per dare ufficialmente il via a Euro 2020 davanti ai 16 mila tifosi presenti sugli spalti.

Inoltre in tv e sul maxischermo dello stadio un video ripercorrerà gli ultimi 60 anni della storia della competizione, il tutto seguito da uno spettacolo acrobatico che intratterrà i circa 16.000 tifosi presenti sugli spalti. Poi parola finalmente al campo.