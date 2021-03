Euro 2020, Ceferin non ha dubbi: "Ogni città dovrà garantire i tifosi alle partite"

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, non ha la minima intenzione di vedere degli Europei senza pubblico: "Fuori discussione".

Manca sempre meno agli Europei, con la data d'inizio dell'11 giugno 2021 ormai imminente. E, anche se al momento in quasi tutta Europa non si vedono spettatori negli stadi dei maggiori campionati, in estate sarà un'altra cosa.

Questo è quantomeno quello che pensa Aleksander Ceferin, presidente della UEFA. Ai microfoni di 'Sky Sports', ha negato assolutamente un Europeo senza spettatori alle partite.

"Stiamo lavorando a diversi scenari, ma l'unica garanzia che possiamo dare è che l'opzione di giocare qualsiasi partita di Euro 2020 in uno stadio vuoto è fuori discussione. Ogni città dovrà garantire che ci saranno tifosi sugli spalti durante le loro partite. Lo scenario ideale è giocare il torneo nelle 12 sedi originali, ma se ciò non sarà possibile si andrà avanti in 10 o 11 paesi. Dipenderà dalla possibilità di soddisfare le condizioni richieste".

Ed in effetti qualche passo, a poco a poco, alcune nazioni stanno cominciando a muoverlo. Ad esempio la Federcalcio olandese permetterà a 5000 tifosi risultati negativi al Covid di assistere a Olanda-Lettonia, partita di qualificazione per la Coppa del Mondo 2022.

Qualora qualche nazione non dovesse garantire la presenza del pubblico, sarà quindi rimpiazzata. Il premier inglese Boris Johnson, infatti, ha già fatto sapere che l'Inghilterra è pronta a ospitare anche più partite rispetto a quelle programmate.