Euro 2020, cambiano le sedi: Siviglia e San Pietroburgo sostituiscono Bilbao e Dublino

Le partite inizialmente previste a Bilbao si giocheranno a Siviglia mentre San Pietroburgo e Londra sostituiranno Dublino.

Euro 2020 si gioca ma, causa pandemia, cambiano le sedi di alcune partite. A rinunciare definitivamente è la città di Dublino, mentre per la Spagna non si giocherà a Bilbao.

Le quattro gare previste nella città basca, come annunciato ufficialmente dall'UEFA, verrano giocate sempre in Spagna ma a Siviglia. Quelle previste a Dublino invece si giocheranno a San Pietroburgo (tre partite dei gironi e un quarto di finale). Un ottavo di finale si disputerà a Wembley.

Important updates on #EURO2020 venue changes, capacities and fan information: — UEFA (@UEFA) April 23, 2021

Nessun problema per Monaco di Baviera che alla fine ha garantito il minimo di 14.500 spettatori necessario per non perdere la possibilità di ospitare le partite di Euro 2020.

Come risaputo la partita inauguale degli Europei si giocherà allo stadio 'Olimpico' di Roma, che per l'occasione verrà aperto al pubblico come promesso dal Governo all'UEFA già qualche giorno fa.

Le sedi ufficiali delle partite di Euro 2020 saranno quindi: Roma, Copenaghen, Bucarest, Amsterdam, Budapest, Glasgow, Baku, Londra, Monaco di Baviera, Siviglia e San Pietroburgo.

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, non ha nascosto la sua soddisfazione per le soluzioni trovate.