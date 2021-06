Euro 2020, l'avvertimento di Cristiano Ronaldo a Rabiot: "Attenzione al Portogallo..."

Il racconto del centrocampista della Juventus: "Abbiamo parlato molto di Francia-Portogallo, ci siamo dati appuntamento".

La Francia è la grande favorita per Euro 2020, non soltanto in quanto campione del Mondo ma anche perché è uno dei gruppi con la maggior qualità tecnica ai nastri di partenza. I bleus nel girone se la vedranno subito con Germania e Portogallo.

Proprio contro i lusitani ci sarà la sfida nella sfida tra juventini: Cristiano Ronaldo da una parte, Adrien Rabiot dall'altra. Il centrocampista ex PSG ha raccontato in conferenza stampa del 'monito' di CR7.

“Ho parlato con lui dopo l'ultima partita della Juve, ci siamo dati appuntamento per la sfida. Mi ha detto che abbiamo una squadra molto forte, solida. Abbiamo parlato molto della Francia. Ma mi ha detto anche: 'Fai attenzione a noi...'. Non vede l'ora di giocare".

Rabiot ha anche parlato della possibilità di cambiare la propria posizione in campo, aprendosi di più sulla sinistra oppure giocando più davanti alla difesa nel 4-3-3 di riferimento di Deschamps.