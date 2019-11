Euro 2020, Adani sicuro: "Almeno cinque più forti dell'Italia"

L'Italia si prepara all'Europeo 2020, ma non tutti danno la Nazionale tra le favorite dopo le dieci vittorie su dieci nel girone di qualificazione.

La grande attesa è finita, l' conosce finalmente gli avversari dell'Europeo 2020, dopo il grandioso cammino con dieci vittorie su dieci per approdare allo stesso torneo itinerante. Azzurri tra i favoriti per la vittoria finale? Non per tutti: chiedere a Lele Adani, opinionista che vede diverse squadre davanti alla Nazionale azzurra.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nonostante l'en-plein di successi nel proprio girone e le nove reti nell'ultimo match disputato, Adani considera le altre grandi d'Europa ancora sopra all'Italia, reduce dallo shock della mancata qualificazione in e non ancora giunta alla prova del nove contro grandi avversari in questo biennio.

Dagli studi di Sky, Adani non usa giri di parole:

"Almeno cinque, assolutamente. Lo sa anche Mancini. Però le amichevoli serviranno a testare l'Italia, una batosta farebbe bene per entrare nello spirito di una competizione in cui non si può sbagliare".

Le grandi d'Europa sono pronte a dire la propria, per Adani attualmente tutte sopra la Nazionale di Mancini. Cinque, se non sei:

" , , , , e sono squadre che possono essere davanti. Giocarsela per andare in semifinale sarebbe un grande risultato".

L'Italia è sicura di giocare le gare del proprio girone, l'A, a , in quel dell'Olimpico. Non solo, visto che gli azzurri di Mancini giocheranno la partita inaugurale che aprirà l'Europeo. In caso di terzo posto e qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, la Nazionale giocherebbe in casa anche una quarta partita.