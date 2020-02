Eto'o sicuro: "L'Inter può vincere lo scudetto, ha ritrovato il rispetto"

Samuel Eto'o manda poi un messaggio all'allenatore della Juventus: "Vorrei rivedere il Sarri di Empoli, manca ancora qualcosa ai bianconeri".

Non potrà scendere in campo l' di Conte per rispondere a e in una lotta scudetto sempre più entusiasmante. Il match dei nerazzurri contro la è stato rinviato a causa dell'emergenza Coronavirus, mentre un tifoso di lusso come Samuel Eto'o prova a caricare l'ambiente.

Ai microfoni di 'Sky Sport', l'ex attaccante protagonista dello splendido Triplete ha detto la sua sulla squadra di mister Conte:

"Dopo vari alti e bassi ha ritrovato il rispetto di sempre: sono contento, può vincere lo scudetto. Conte non lo trovo cambiato, mi sembra sia lo stesso rispetto all'allenatore visto con Juventus e : ha una propria idea di calcio e vince attraverso quella".

Eto'o ricorda anche il breve periodo con Gasperini, che ora sta facendo qualcosa di straordinario sulla panchina dell' :

"Problemi con lui? No, tra noi ci fu un buon rapporto. Poi ogni allenatore ha la propria filosofia e prende delle decisioni che non sempre i calciatori riescono a comprendere, ma non sono sorpreso di ciò che sta facendo con l'Atalanta. Detto ciò, mi auguro che sia l'Inter a vincere il titolo".

Infine il commento su Maurizio Sarri, Eto'o manda un particolare messaggio al tecnico toscano: