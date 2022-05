Eterno Jorge Molina: il primo 40enne a segnare una doppietta nella storia della Liga

In Maiorca-Granada 2-6 è successo qualcosa di storico. Jorge Molina l'ha fatto ancora, ma stavolta ha voluto esagerare. Il suo 9° e 10° goal in stagione lo hanno infatti portato dritto nella leggenda.

A 40 anni e 15 giorni, Jorge Molina è diventato il giocatore più anziano a segnare una doppietta nella storia della Liga e più in generale il primo in assoluto a riuscirci a 40 anni compiuti.

MLL 2-6 GRA (90') - Jorge Molina (40 años y 15 días) es el jugador más veterano que logra un doblete en TODA la historia de La Liga. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 7, 2022

Anche Donato del Deportivo, nel 2003, era riuscito nell'impresa di segnare in Liga dopo aver raggiunto le 40 primavere, ma Jorge Molina lo ha superato segnandone addirittura due nella stessa partita.

Il suo impatto in Maiorca-Granada è stato devastante: 40 minuti giocati, 2 goal e un assist. Per un bilancio di 10 goal e 5 assist totali realizzati in campionato in 32 presenze. Numeri spaziali, considerando l'età. In Europa è infatti il giocatore più 'vecchio' ad aver raggiunto la doppia cifra (Ibrahimovic si è fermato ad 8 goal), mentre a livello mondiale soltanto Alvaro Saborio ha segnato più di lui a 40 anni, ma nel campionato di Costa Rica.

Getty/Goal

Adesso il suo obiettivo principale è salvare dalla retrocessione il Granada, che con un 40enne così può davvero credere nei miracoli.