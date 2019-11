Esultanza virale e disperazione VAR: la White racconta il suo 2019 da star

Intervistata in virtù del suo inserimento nella Goal 50, Ellen White parla del suo amore per la Nazionale inglese e la sua nazione.

Ogni giovane aspirante calciatore ha i suoi sogni ed Ellen White ha realizzato molti dei suoi.



La trentenne ha partecipato a tre Mondiali, ha rappresentato la Gran Bretagna alle Olimpiadi casalinghe, ha vinto tutti i principali trofei nazionali in e ha segnato un sacco di goal durante la sua carriera.



Una cosa che non avrebbe mai immaginato, però, era vedere l'Inghilterra pazza per la sua esultanza, imitata in lungo e in largo.



Tuttavia, dopo aver segnato sei volte durante la corsa dell'Inghilterra alle semifinali di 2019, la White è rimasta sbalordita nell'apprendere che la sua interpretazione della posa con occhiali alla Anthony Modeste era diventata un grande successo in patria.



"Ho notato che un sacco di gente ha iniziato a farlo" ha evidenziato l'attaccante del a Goal.



"Ho visto molti video di bambini che segnano e lo fanno. Ma ho anche visto adulti cresciuti farlo ed è stato davvero strano".



“Ragazzi e uomini che lo fanno. Penso che ci sia stato un grande cambiamento. Molti ragazzi hanno guardato le partite, pensando fosse solo calcio".



“Amano solo lo sport e adorano guardare il calcio e sono rimasti davvero affascinati".



"Questo è davvero eccitante e fantastico per noi, così tante persone sono rimaste coinvolte e così tante persone si sono divertite.



"Speriamo che tornino a vederci, vengano a vedere le prossime gare".

Oltre ad essere un membro chiave dell'Inghilterra femminile, la White ha anche ottenuto la Scarpa di Bronzo al Mondiale per le sei reti segnate, fondamentali nella sua inclusione nella Goal 50 del 2019, stavolta divisa a metà tra uomini e donne.



È un'ulteriore prova di quanto sia cresciuto il movimento femminile da quando la White ha fatto il suo debutto da professionista a 16 anni, nel 2005.



In effetti, l'attaccante è passato da un part-time a professionista, e ora fa parte del Manchester City.



C'erano state altre offerte sul tavolo dopo che aveva deciso di lasciare City in estate, ma la White non ha avuto dubbi ddopo aver parlato con Nick Cushing.



"Mi ha praticamente venduto il sogno" dice l'attaccante a proposito del tecnico City. "L'intero pacchetto".



“Ovviamente,conoscevo anche molte colleghe, ma penso che per me si trattasse di crescere come giocatore, lottare per ottenere trofei, vincere delle cose".



"Ma era anche la cultura, l'ambiente e l'essere circondati da calciatrici incredibilmente talentuose allo stesso tempo".



"Ci sono state molte cose che mi sono venute in mente per farmi venire qui e ovviamente è stata una mossa importante anche per la mia famiglia".



"Ho avuto molto a cui pensare, ma penso che sia stata una decisione facile allo stesso tempo".



"Sono stata davvero contento di aver fatto tutto prima della Coppa del Mondo, così mi sono sentita rilassata al massimo".

Gli exploit della White in Francia l'hanno resa capocannoniera di tutti i tempi per le Leonesse inglesi al Mondiale, ottenendo anche il massimo di goal per un'inglese in una singola competizione.



Con così tanti goal segnati, non sorprende che trovi difficile scegliere un favorito: "Mi piacciono tutti!" svela la White.



"Sono davvero orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato, di come il Paese abbia afferrato la squadra e sia stato davvero travolto dall'onda e ci abbia supportato" afferma.



“Un numero fenomenale di persone ha visto la semifinale contro gli . Era folle quanta copertura mediatica avessimo".



"È stato davvero straordinario ed è qualcosa di cui possiamo essere davvero orgogliose. Abbiamo in qualche modo messo il calcio femminile al centro dell'attenzione e la gente sembrava divertirsi davvero".



White aveva provato quelle emozioni anche da fan della Nazionale. È sempre stata una sua tifosa.



"Siamo una grande famiglia pazza di calcio" si entusiasma.



"Avevo praticamente la maggior parte del tempo le maglie dell'Inghilterra e mio padre portava me e mio fratello al pub per guardare le partite".



"L'atmosfera era sempre incredibile, stavamo lì con molti amici, anche quelli di mio padre e i loro figli".



"Un tempo era fantastico. Sul grande schermo era davvero divertente andare a guardare le partite".



Mentre ricorda con affetto il goal di Michael Owen contro l' ai Mondiali del 1998 in Francia ("Era bravissimo") non dimentica quanto fatto nel 2019.

"Ad essere onesti, non è necessariamente ciò che succede in campo ad esaltarti, ma l'atmosfera che circonda tutto, un movimento che lavora per ottenere qualcosa".



"Le bandiere in tutto il paese sono la cosa che più ricordo, quanto il paese sia stato affascinato allo stesso tempo".



"Ai Mondiali 2002 ero alle superiori e visto che si giocava in , con il fuso orario avevamo la possibilità di guardare le partite a scuola nel palazzetto, davanti ad un grande proiettore".



"Penso che avessimo dei sandwich al bacon dopo la partita. C'erano un sacco di noi che erano soliti andare a vedere la gara, ho ricordi vividi di quei momenti".

I suoi ricordi della Coppa del Mondo femminile sono molto diversi, tuttavia, poiché non ha sperimentato lo stesso livello di impegno a livello nazionale.



"Ho visto molti dei Mondiali femminili 2007 e mi è piaciuto molto, vuoi sempre che l'Inghilterra faccia bene".



"Era la cosa che guardavo di più in per quello che posso ricordare. È un vero peccato che non sia stato pubblicizzato molto".



Ora il tutto sta ovviamente cambiando. Con le semifinali del Mondiale raggiunte, la fan base delle Leonesse sta aumentando.



Ma mentre la White riflette positivamente su questo, non può fare a meno di pensare che la squadra avrebbe potuto fare di più dopo aver raggiunto le semifinali la scorsa estate.



"Mi sento delusa" spiega. "Eravamo convinte che avremmo vinto la Coppa del mondo".



"È stato orrendo. Basta vedere la mia intervista al termine della gara, ero tormentata e delusa per non essere andata avanti".

L'attaccante sembrava aver portato avanti l'Inghilterra, ma per due volte contro gli Stati Uniti in un'epica semifinale, la VAR è stata decisiva nell'annullare le sue reti.



"Questo è lo sport d'élite" sospira. "Questo è ciò che essenzialmente ti porta dal secondo al primo. Sono solo minuscole percentuali minime e non siamo riusciti a capirlo proprio in quel giorno".



“Ho detto a mamma e papà, avreste dovuto comprarmi una scarpa più rgande. Così avrei segnato...".



La sua esultanza alla Modeste verrà mostrata tante volte in questa stagione, nessun dubbio a riguardo.



"Mi ha inviato messaggi su Instagram e Twitter e cose del genere" afferma a proposito di Modeste.



"Penso che non abbia problemi nel vedermi esultare come fa lui. Almeno credo".



Per i tifosi dell'Inghilterra, però, l'esultanza è oramai della White.