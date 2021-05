Esultanza polemica di Cutrone: bacia lo stemma davanti ai tifosi del Portogallo

Dopo aver firmato il goal del 3-3, Cutrone è corso sotto il settore occupato dai tifosi del Portogallo baciando lo stemma dell'Italia.

Tanta, troppa la rabbia accumulata in panchina per Patrick Cutrone, che una volta realizzato il goal del 3-3 contro il Portogallo si è lasciato andare facendo infuriare i tifosi avversari.

L'ex attaccante di Milan e Fiorentina, reduce da una stagione a dir poco negativa, nella gara valida per i i quarti di finale degli Europei Under 21 è partito dalla panchina con Nicolato che gli ha inizialmente preferito Scamacca e Raspadori.

Una volta entrato in campo all'81' al posto di Rovella però a Cutrone sono bastati otto minuti per firmare la rete che ha mandato l'Italia Under 21 ai supplementari con un tocco d'esterno sul primo palo.

A fare discutere, come detto, è stata l'esultanza di Cutrone che è corso a perdifiato per tutto il campo portandosi sotto lo spicchio occupato dai tifosi del Portogallo e baciando lo stemma dell'Italia.