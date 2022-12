L’esultanza polemica dell’Argentina ‘in faccia’ agli olandesi: l’immagine che ha fatto il giro del mondo

Stanno facendo molto discutere le immagini dell’esultanza di alcuni giocatori dell’Argentina dopo la vittoria contro l’Olanda.

Come ogni Campionato del Mondo che si rispetti, anche Qatar 2022 sta regalando delle immagini destinate, in maniera più o meno importante, ad essere ricordate a lungo. La gioia dei giocatori del Marocco dopo la vittoria contro la Spagna, l’inchino di Hajime Moriyasu ai propri tifosi dopo l’eliminazione del Giappone o il pianto di Neymar dopo la sconfitta contro la Croazia, sono solo alcune tra le istantanee lasciate in eredità dalle ultime partite.

Tra esse anche una foto che è già diventata virale e che sta facendo molto discutere: quella dell’esultanza dei giocatori dell’Argentina dopo il decisivo calcio di rigore messo a segno da Lautaro Martinez contro l’Olanda.

Quella che si è giocata a Lusail è stata una partita incredibile. L’Albiceleste dopo essersi portata sul 2-0 grazie alle reti di Molina e Messi sembrava aver chiuso la pratica e invece gli Orange hanno avuto la forza di cogliere un incredibile pareggio in extremis grazie alle reti siglate da Weghorst all’83 e al 101’.

Una doppietta che ha riaperto ogni discorso rendendo gli animi, che già erano molto caldi, addirittura bollenti. Sì perché nel corso dei 90’ non sono mancati i momenti di tensione tra i giocatori e all’89’ la situazione si è surriscaldata quando Paredes ha calciato con forza un pallone direttamente verso la panchina occupata dagli avversari.

Ne è venuto fuori un vero e proprio parapiglia con tutti i giocatori ed i componenti dello staff protagonisti e un qualcosa di analogo è accaduto al termine del primo tempo.

Che quella tra Olanda ed Argentina fosse una partita che mettesse in palio ben più che un pass per le semifinali, lo si era d’altronde capito quando Messi, nell’esultare per il goal del 2-0 al 73’, si è rivolto verso lo staff tecnico Orange (poi si verrà a sapere che non aveva gradito le parole della vigilia di Van Gaal) portandosi le mani alle orecchie.

Ebbene, al termine della lotteria dei calci di rigore che ha poi premiato l’Albiceleste, alcuni giocatori dell’Argentina si sono lasciati ad andare ad un’esultanza non propriamente sportiva. Dopo il rigore decisivo di Lautaro Martinez, mentre parte del gruppo si è fiondato verso l’attaccante dell’Inter, un altro gruppetto ha pensato prima di festeggiare ‘in faccia’ ai giocatori dell’Olanda chiaramente affranti.

Nella stessa immagine si vedono dunque calciatori olandesi disperati (alcuni con le mani al volto, altri piegati ed uno sdraiato faccia a terra) e calciatori dell’Argentina (soprattutto Otamendi, Paredes, Montiel e Di Maria) urlare verso gli avversari e, nel caso di Otamendi, anche portarsi le mani alle orecchie.

E’ dunque come se il gruppo Albiceleste si fosse spaccato in due tronchi: uno festeggiava il goal il Lautaro e l’altro si è ‘concentrato’ sui giocatori olandesi.

In molti hanno parlato di scarsa sportività e provocazione ed è probabile che questa possa restare tra le istantanee più famose e discusse di Qatar 2022.

D’altronde anche il post gara è stato di quelli diversi dagli altri. Messi è andato a parlare con Van Gaal ed è parso nervoso nel corso dell’intervista dopo il triplice fischio finale, e sono continuati a volare cartellini (diciassette saranno i gialli in totale), compresi due gialli per Dumfries che, indispettito per l’esultanza degli argentini, è stato dunque espulso a gara già finita.