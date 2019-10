Esultanza 'hot', Batshuayi a Jorginho: "Posso riavere indietro le mie palle?"

Michy Batshuayi solleticato nelle parti intime da Jorginho in occasione dell'esultanza per il goal in Ajax-Chelsea: "Perché?".

Seconda vittoria in tre partite nel girone di per il che, grazie ad una rete di Michy Batshuayi nel finale, ha piegato l' ad Amsterdam raggiungendo proprio i 'Lancieri' a quota sei punti in vetta al girone.

Un goal importante per il belga, festeggiato a dismisura: soprattutto da Jorginho che non è riuscito a trattenersi ed ha palpato il compagno di squadra nelle parti intime, ovviamente in maniera del tutto scherzosa.

Batshuayi l'ha presa sul ridere e su Twitter ha così commentato l'accaduto.

"Perché?".

L'ex è poi intervenuto in risposta ad un post Instagram di Jorginho, chiedendo di 'riavere' indietro i gioielli di famiglia 'maltrattati' durante la focosa esultanza.

"Posso avere indietro le mie palle per favore?".

Per Batshuayi un inizio di stagione positivo: quattro le reti tra Premier League, Champions e nonostante un basso minutaggio che lo rende un'arma da sfruttare a gara in corso per il tecnico Frank Lampard.