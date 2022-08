Esultanza con mitragliatrice sotto il settore avversario: esplode la rabbia dei tifosi avversari

Nel match tra Portimonense e Vitoria Guimaraes, dopo il goal decisivo nel finale l'autore ha festeggiato con la bandierina sotto il settore ospite.

Tre punti pesanti. Rivalità e classifica. Se poi il match si decide a pochi minuti dal 90', ecco che le emozioni si moltiplicano. Emozioni che hanno giocato uno scherzo a Yago Cariello, attaccante brasiliano del Portimonense.

Il 23enne ha deciso la sfida contro il Vitoria Guimaraes con una rete realizzata all'88' del match valido per il terzo turno del campionato portoghese.

Una gara iniziata tra le tensioni tra le due tifoserie e terminata con la rabbia dei tifosi ospiti. Il motivo? L'esultanza con la bandiera, mimando il gesto della mitragliatrice, di Yago Cariello sotto il settore avversario dopo il goal che ha regalato i tre punti al Portimonense.

Il classe '99 si è diretto verso la bandierina del calcio d'angolo, l'ha afferrata e ha simulato il gesto di sparare verso i tifosi avversari presenti nello spicchio dello stadio riservato agli ospiti.

Il gesto ha scatenato la reazione immediata dei tifosi del Vitoria Guimaraes, che hanno iniziato a lanciare bottigliette d'acqua sul rettangolo verde di gioco. Una di questa ha addirittura colpito un raccattapalle presente a bordocampo, mentre i fan ospiti hanno tentato addirittura l'invasione di campo.

Solamente l'intervento di Bruno Varela, capitano del Guimaraes, ha interrotto l'esultanza di Yago, che poi si è prontamente scusato per l'accaduto. Come se non avesse pensato alle conseguenze. Un gesto folle che ha rischiato di creare non pochi problemi nel finale di match, aumentando le tensioni tra le due tifoserie.