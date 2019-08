Esuberi Juventus: Matuidi e Mandzukic verso l'esclusione dalla lista UEFA

Tra i giocatori che non rientrano nei piani della Juventus, Matuidi e Mandzukic ad oggi non farebbero parte della lista per la Champions League.

L'obiettivo della è sempre lo stesso: provare a vincere tutto, e gli acquisti fatti vanno proprio in questa direzione. Ma non basta per restare ai massimi livelli: bisogna anche pensare alle cessioni e alle plusvalenze che ormai dominano la scena, più di altri aspetti sulla carta più importanti.

Se Khedira non è più sul mercato, un discorso diverso è da fare invece per altri componenti della rosa bianconera: stando alla squadra attuale, sono sei i giocatori a rischiare fortemente l'esclusione dalla lista da presentare all'UEFA per la partecipazione alla .

Come riportato da 'Tuttosport', tra i portieri colui che dovrebbe rimanere a casa è Mattia Perin: problemi fisici hanno fatto saltare il trasferimento al , con conseguente rinuncia da parte della Juventus a un cospicuo compenso per il cartellino.

Abbastanza delineato anche il discorso per quanto concerne i terzini, con Luca Pellegrini escluso: il classe 1999 è vicino al ritorno al , che lo acquisterà in prestito per consentirgli di accumulare minuti ed esperienza che a non sarebbero garantiti.

Nei centrali difensivi non ci sarà spazio per Daniele Rugani: la trattativa per un prestito oneroso con obbligo di riscatto con la Roma è in fase di chiusura, il suo avvenire sarà molto probabilmente nella Capitale.

A centrocampo non dovrebbe far parte della truppa europea Blaise Matuidi, per nulla disposto ad accettare una cessione: opposizione che potrebbe complicare e non poco i piani di 'Madama'.

Capitolo attaccanti: Marko Pjaca sicuro assente e in via di guarigione dopo la rottura del legamento crociato avvenuta durante l'esperienza alla , mentre Mario Mandzukic dovrebbe essere il 'prescelto' per il taglio in modo da fare spazio a Dybala e Higuain, due che comunque sono in odore d'addio (soprattutto il primo).