Estupinan può andare all'Aston Villa: i dettagli della possibile operazione con il Milan

Pervis Estupinan ha deluso ampiamente le aspettative nella sua prima stagione al Milan. Tanto da poter cambiare già maglia dopo appena dodici mesi. Ecco il punto sull'ex Brighton di Matteo Moretto: "C'è un calciatore che può lasciare il Milan in questo mercato estivo ossia Estupinian. Sapete che è sul mercato, il Milan ascolterà offerte su di lui e c'è un club che nelle ultime ore si è fatto avanti chiedendo le condizioni e i numeri per Estupinian, che il Milan ha preso a circa 20 milioni di euro. Questo club è l'Aston Villa. L'Aston Villa ha fatto un sondaggio, non ci sono al momento offerte scritte ufficiali ma sicuramente ci sono stati contatti tra le parti per capire la fattibilità dell'operazione".