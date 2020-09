Estonia, cambio programmato per aggirare una regola: giocatore sostituito dopo 13 secondi

Il classe 2004 Lauri Suup è stato tolto dal campo dopo soltanto 13 secondi di gioco: una sostituzione già decisa, un escamotage.

Una sostituzione dopo 13 secondi. Si può vedere a volte nel basket, raramente nel calcio. E invece, in Estonia, è successo. E la “vittima” è il classe 2004 Lauri Suup. Colpe? Nessuna. Affatto. Sostituzione concordata prima della partita.

Nel campionato estone vige la regola che obbliga ogni club a schierare almeno due giocatori cresciuti nel settore giovanile nella formazione titolare. Il JK Nomme Kalju, per la sfida contro il Levadia, aveva però tantissime assenze, causa Covid-19.

Così l’allenatore ha deciso di schierare dall’inizio il giovane Suup, per non infrangere la regola. Per poi sostituirlo dopo 13 secondi con l’ucraino Khomutov, che si era già scaldato coi titolari. Un cambio programmato, un escamotage per aggirare la regola.

Così, calcio d’inizio, palla fuori e sostituzione. Suup che esce, Khomutov che entra. Il cambio non ha però sortito grandi effetti: il Kalju ha perso 2-1 e lo scontro diretto per il secondo posto se l’è aggiudicato il Levadia. Beffa nella beffa.