Come vedere Estonia-Bulgaria con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League C - Game Week 6 16 nov 2026 - 12:00 A Le Coq Arena

L’Estonia ospita la Bulgaria alla A Le Coq Arena di Tallinn nel gruppo 4 della Lega C di UEFA Nations League. Le due squadre arrivano alla sfida con un andamento recente molto diverso.

L’Estonia di Jurgen Henn è stata una delle squadre più costanti del girone. È imbattuta nelle ultime cinque partite di Nations League, una serie che comprende le vittorie contro il Lussemburgo e un recente successo in trasferta che le ha permesso di restare saldamente al secondo posto.

La Bulgaria arriva in un periodo di forma negativo. La squadra di Atanas Ribarski ha subito una pesante sconfitta per 5-0 contro l’Islanda nell’ultima partita, un risultato che mette seriamente a rischio il suo cammino in Nations League. È terza nel girone e ha urgente bisogno di punti.

Le due squadre hanno pareggiato 0-0 nel precedente incontro di questa edizione, ma l’Estonia riterrà di avere un vantaggio in casa, considerato il recente tracollo della Bulgaria contro l’Islanda.

Le difficoltà della Bulgaria sia in attacco sia in difesa rendono questa trasferta complicata. L’Estonia cercherà di sfruttare il vantaggio di giocare sul proprio campo.

Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere su come vedere la partita, compresi il canale TV e i dettagli della diretta streaming.

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