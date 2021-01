Estigarribia torna in Paraguay: l'ex Juve firma con l'Olimpia de Asuncion

Marcelo Estigarribia, campione d'Italia con la prima Juventus di Conte, torna in patria dove giocherà per l'Olimpia de Asuncion.

Marcelo Estigarribia torna in patria. L'esterno paraguaiano, meteora nella prima di Conte, a 33 anni ha firmato per l'Olimpia de Asuncion.

Arrivato in nell'estate del 2011, Estigarribia con la Juventus collezionerà 14 presenze in campionato siglando anche un importantissimo goal nella rimonta di .

¡MARCELO ESTIGARRIBIA SE SUMA AL EXPRESO DECANO!



Marcelo llega al Decano con el firme objetivo de escribir su nombre en la historia grande franjeada.



¡Con todo Chelo! ¡Esto es Olimpia! #NuestroClubNuestraEsencia pic.twitter.com/1xiIZlLBDH — Club Olimpia (@elClubOlimpia) January 21, 2021

A fine stagione i bianconeri decidono di non riscattarlo, ma a puntare su Estigarribia è la : 34 presenze e 2 goal non gli valgono la conferma, quindi ecco un altro prestito, stavolta al dove resta solo sei mesi.

A gennaio del 2014 passa all' , che in estate lo acquista a titolo definitivo. Un grave infortunio però compromette l'esperienza bergamasca di Estigarribia che nel febbraio 2016 risolve il contratto.

L'esterno torna in patria per la prima volta al Cerro Porteno, poi ecco le esperienze in col Chiapas, in col Club Atletico Colon ed in col Club Deportivo Maldonado fino alla chiamata da Asuncion: a 33 anni Estigarribia torna a casa.