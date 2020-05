Estigarribia: "Sorpreso dalle parole di Chiellini, Vidal non è un alcolizzato"

Marcelo Estigarribia si schiera in soccorso di Arturo Vidal dopo l'estratto emerso dall'autobiografia di Giorgio Chiellini.

L'autobiografia di Giorgio Chiellini si sta rivelando una bomba ad orologeria esplosa con tutte le conseguenze del caso: prima i pareri 'forti' su Felipe Melo e Mario Balotelli con tanto di replica piccata dei due, poi il racconto del vizio alcolico di Arturo Vidal.

Il capitano della ha svelato come al cileno piacesse bere durante l'esperienza trascorsa a , unico punto debole in mezzo ai tanti pregi che lo hanno reso uno dei centrocampisti più forti in circolazione.

"Il calciatore non è un diavolo né un santo, la distinzione da fare piuttosto è un’altra, ovvero tra quelli veri e quelli falsi. Uno come Vidal ogni tanto usciva e beveva più del dovuto, lo sanno tutti, si può dire che l’alcol era un po’ il suo punto debole. Mica ci mettiamo a discutere il campione, o la persona, per questo! Le debolezze fanno parte della natura umana, contano le conseguenze che possono avere su un gruppo. Il grande Arturo un paio di volte all’anno non si presentava all’allenamento, oppure arrivava che era ancora piuttosto allegro, diciamo così. Ma non ha mai battuto la fiacca, anzi, penso che a volte certi modi di essere diventino una forza".

Parole che hanno spiazzato Marcelo Estigarribia (che vanta un passato alla Juventus nella stagione 2011/12), schieratosi dalla parte di Vidal nell'intervista concessa ai microfoni di 'TuttoJuve'.

"Sono rimasto sorpreso dalle parole di Giorgio, conosco bene Arturo e non è alcolizzato. Ricordo bene il periodo che abbiamo condiviso insieme alla , quando uscivamo si è sempre comportato bene e non è mai stato sopra le righe con l'alcol".

Il paraguaiano ha anche 'consigliato' l'acquisto di Mauro Icardi alla 'Vecchia Signora'.