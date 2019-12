Esteghlal-Stramaccioni, non è finita: si potrebbe firmare un nuovo contratto

Potrebbe aprirsi un nuovo scenario tra Stramaccioni e l'Esteghlal: la proprietà considera ancora valido il contratto con il tecnico italiano.

Come vi abbiamo raccontato ieri, alcuni tifosi dell'Esteghlal hanno manifestato sotto al Ministero dello Sport per la risoluzione del contratto di Andrea Stramaccioni. Il tecnico italiano per il momento ha fatto ritorno in ma, secondo 'Tuttosport', non è ancora finita.

La proprietà - l’Esteghlal è un club a partecipazione statale, con interessi del Ministero dello Sport iraniano -, nonostante i comprovati inadempimenti contrattuali, si è affrettata a far sapere di considerare ancora valido il contratto che lega Stramaccioni al club.

E questo cosa vuol dire? In parole povere, l'avventura di Stramaccioni potrebbe non essere finita, ma con la sua volontà potrebbe anche ripartire con più garanzie.

Anche dopo il rientro di Stramaccioni in Italia ci sono fortissime pressioni affinché la situazione si sistemi, anche da parte italiana. Stramaccioni, però, dovrebbe accettare di firmare un nuovo contratto con il club iraniano. Cosa che si verificherebbe solo a fronte di precise garanzie che l’allenatore richiede.