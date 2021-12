Inter contro Juventus, ancora una volta. Il Derby d'Italia supera la Serie A e si sposta in una finale, ovvero quella di Supercoppa Italiana. I nerazzurri, che nel 2020/2021 hanno conquistato lo Scudetto, sfidano i bianconeri, riusciti a portare a Torino la Coppa Italia sotto la guida di Pirlo. Ora, in mezzo al campionato, in palio un trofeo.

La gara più sentita di tutti si gioca il 12 gennaio, dopo le prime due gare del 2022, che vedranno l'Inter sfidare prima Bologna e poi Lazio, mentre la Juventus arriverà al match contro i nerazzurri dopo aver sfidato Napoli e Roma. Subito dopo, il team Inzaghi giocherà in Serie A contro l'Atalanta, quello di Allegri contro l'Udinese.

Giocando di mercoledì, la Supercoppa Italiana sarà infatti a pochi giorni dal 22esimo turno di Serie A, con eventuali indisponibili per la terza giornata del 2022.

ROSSO IN SUPERCOPPA ITALIANA, COSA SUCCEDE?

Chi viene espulso nella finale della Supercoppa Italiana, infatti, dovrà scontare la propria squalifica in Serie A. Per chi dovesse essere vittima di rosso da parte del direttore di gara, dovrà saltare il 22esimo turno, ed eventualmente anche quelli successivi in caso di più giornate comminate dal giudice sportivo.

Lo stesso discorso vale anche per la somma di ammonizioni: un giocatore diffidato durante la Supercoppa Italiana ed ammonito, salterebbe la 22esima giornata di Serie A.

SQUALIFICA IN CAMPIONATO: NIENTE SUPERCOPPA

La Supercoppa Italiana è giudicata come una gara di Serie A, dunque il principio vale anche al contrario. Se un giocatore dovesse essere espulso nel 21esimo turno o avere una somma di ammonizioni tale da essere squalificato, sconterebbe il proprio stop proprio nella finale tra Inter e Juventus.

I DIFFIDATI DI INTER E JUVENTUS

Per ora, i giocatori di Inter e Juventus non possono sapere il proprio destino relativo all'eventuale stop per la Supercoppa Italiana. Prima e dopo il 21esimo turno, così come dopo la finale, si avrà un quadro completo.

Di certo nell'Inter rischia Lautaro Martinez, in diffida: se dovesse essere ammonito contro la Lazio, il 9 gennaio, salterà la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Brozovic, invece, sarebbe out in caso di gialli contro Bologna e gli stessi biancocelesti.

Lato Juventus? Danilo e Cuadrado saltano la Supercoppa in caso di ammonizione contro la Roma, ultima gara prima della finale. Bernardeschi, Morata e Locatelli, invece, non sarebbero a disposizione in caso di giallo contro Napoli e giallorossi.