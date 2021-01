"Espressioni irriguardose ed espressione blasfema": due giornate a Sau

L'attaccante del Benevento ha ricevuto il cartellino rosso dopo essere stato sostituito.

Marco Sau dovrà scontare due giornate di squalifica dopo la sua espulsione in - . Un rosso ricevuto in circostanze particolari: era appena stato sostituito.

Uscendo dal campo, come si legge nel referto del Giudice Sportivo, l'attaccante sardo ha "rivolto agli ufficiali di gara espressioni irriguardose, proferendo altresì un'espressione blasfema".

L'articolo prosegue qui sotto

Sau ha ricevuto un cartellino rosso, ma senza lasciare la sua squadra in dieci uomini. Dovrà però saltare i match contro e .

Altre squadre

Squalificati invece per un turno Salemaekers e Romagnoli ( ), Vignali ( ), Mancini ( ) e Chiriches ( ).

Nessuna sanzione per il centrale del Koray Günter, che era stato segnalato per un'espressione blasfema. Il Giudice Sportivo ha decretato che non sussistono i presupposti per decretare una squalifica.