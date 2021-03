Espressioni blasfeme in Lazio-Sassuolo, multa di 4mila euro a Simone Inzaghi

La FIGC ha reso noto che Simone Inzaghi, per espressioni blasfeme pronunciate in Lazio-Sassuolo del 24 gennaio, è stato multato di 4mila euro.

Simone Inzaghi multato. Lo ha reso noto la FIGC in merito a Lazio-Sassuolo dello scorso 24 gennaio, durante la quale l'allenatore biancoceleste aveva proferito "più volte espressioni blasfeme".

La sanzione, come si legge nella nota ufficiale, ammonta a 4mila euro e andrà pagata "nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione".

Inzaghi, in seguito all'inchiesta aperta dalla Procura Federale per quanto avvenuto nel match di Serie A disputato allo stadio Olimpico (vinto 2-1 dalla Lazio), aveva optato per il patteggiamento.