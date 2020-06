Espressione blasfema del figlio di Commisso: la Fiorentina si scusa pubblicamente

Nelle ultime ore il figlio del presidente Commisso, Joseph, è sicuramente entrato nel cuore dei tifosi della ma è anche finito nell'occhio del ciclone per un video che circola in rete.

"Un messaggio dal Direttore Generale Joe Barone: 'Joseph è molto dispiaciuto per quanto successo ieri sera, quando si è unito a persone che cantavano cori per la Fiorentina. Joseph non conosce e non parla molto bene l’italiano e non si è reso conto che era un coro con all’interno una parola blasfema. Joseph, così come me e suo padre non seguiamo queste iniziative che nei mesi scorsi abbiamo anche pubblicamente chiesto di evitare, nel rispetto di tutte le persone e religioni'."