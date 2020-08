Esport Interativo - Allarme Messi al Barcellona: riflette sull'addio immediato

Situazione delicatissima in casa Barcellona dopo il pesante ko di Champions League: Lionel Messi starebbe meditando sull'addio.

Il pesantissimo ko incassato in contro il potrebbe aver scatenato un vero e proprio terremoto in casa del : Lionel Messi starebbe infatti pensando di lasciare il club blaugrana al più presto.

Secondo quanto riferito da 'Esporte Interativo', il numero 10 argentino starebbe riflettendo sul clamoroso addio alla squadra catalana dopo le recenti vicende interne al club e dopo aver valutato alcune situazioni societarie poco gradite.

In particolare dopo l'addio di Valverde qualcosa si sarebbe rotto all'interno delle dinamiche tra spogliatoio e club e Messi non gradirebbe il progetto futuro dei vertici blaugrana. La deludente stagione potrebbe aver accelerato le riflessioni di un giocatore che più volte aveva comunicato il proprio malcontento.

Potrebbe risultare decisivo in questo senso il prossimo consiglio di amministrazione con a capo Josep Maria Bartomeu: il contratto dello stesso Messi termina nel 2021 e l'accordo per il rinnovo non è ancora stato raggiunto.