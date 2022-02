ESPN - Juventus, Barcellona e Real Madrid vogliono sfidarsi in amichevole in estate

La Superlega non si fa, ma un abbozzo di Superlega si potrebbe vedere la prossima estate. Anche se solo in amichevole. Juventus, Real Madrid e Barcellona starebbero infatti pianificando l'organizzazione di una serie di incontri di preparazione ai rispettivi campionati, in quello che, di fatto, sarebbe una sorta di torneo tra "ribelli".

A riferirlo è ESPN, secondo cui i tre club, gli irriducibili che mai hanno fatto un vero e proprio passo indietro rispetto all'idea Superlega, avrebbero già contattato anche un quarto club inizialmente incluso nel progetto: il Milan. La location delle amichevoli in questione non è ancora stata definita, ma l'idea è quella di disputarle negli Stati Uniti, in una serie di città sulla West Coast.

In sostanza, si tratterebbe di una sorta di International Champions Cup separata. Ovvero la competizione che da anni ogni estate si disputa in più paesi e più continenti, e che prevede la partecipazione di alcuni dei club più importanti d'Europa.

L'idea di Juventus, Barcellona e Real Madrid, in attesa di capire se anche il Milan si aggiungerà al progetto estivo, è quella di massimizzare i profitti derivanti dagli incassi allo stadio e dalla cessione dei diritti televisivi delle amichevoli di lusso. Oltre, naturalmente, a testare ambizioni e schemi contro avversari di altissimo profilo, in attesa magari di sfidarli nell'edizione successiva della Champions League.

Se il progetto di Juventus, Barcellona e Real Madrid andrà in porto, si tratterà naturalmente di un torneo non ufficiale. Nessuna competizione riconosciuta, nessun trofeo da inserire in bacheca. Ma il riferimento alla Superlega, il super campionato a cui i tre club non hanno mai smesso di pensare, sarà chiaro ed evidente.