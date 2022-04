Esperienza complicata alla Lazio, Vavro: “Non mi piaceva più il calcio, ho pensato di smettere”

Denis Vavro, difensore al Copenaghen ma ancora di proprietà della Lazio, svela: “Per me non cambiava nulla andare in panchina o in tribuna”.

Approdato alla Lazio nell’estate del 2019 dopo essersi imposto a buoni livelli nel Copenaghen, Denis Vavro in biancoceleste si è tolto la soddisfazione di mettere in bacheca una Supercoppa Italiana, ma ha trovato pochissimo spazio. Utilizzato soprattutto in Europa League nel corso della sua prima stagione italiana, nella seconda è finito ai margini della rosa, tanto che è stato escluso prima dalla lista Champions e poi, a torneo in corso, da quella per il campionato. Scelti da Goal Atalanta-Lipsia dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati Il difensore slovacco nel gennaio del 2021 si è trasferito all’Huesca in prestito e poi, una volta tornato, non rientrando nei piani di Sarri, nel gennaio del 2022 ha deciso di tornare al Copenaghen ancora con la formula del prestito. Vavro, in un’intervista rilasciata a 'Discovery+', ha parlato del periodo trascorso in biancoceleste. “Pensavo che la mia carriera stesse per chiudersi. Per me non cambiava nulla andare in panchina o in tribuna. La mia testa era stanca e al mio agente ho detto che non mi piaceva più giocare a calcio”. Il centrale slovacco ha comunicato anche alla famiglia la sua decisione di smettere. L'articolo prosegue qui sotto “Ho detto loro ‘Resto alla Lazio fino alla scadenza del contratto, guadagno soldi, poi metto fine alla mia carriera'. Il calcio non mi piaceva più. Alla tv non guardavo le partite, ma solo film”. Tornato ad essere titolare inamovibile al centro della difesa del Copenaghen, Vavro è legato ancora alla Lazio da un contratto fino al 2024.