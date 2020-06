Espanyol-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Real Madrid prosegue il duello in vetta col Barça facendo visita all'Espanyol: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

ESPANYOL-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: 28 giugno 2020

• Orario: 22:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Una volata per il titolo entusiasmante in , dove il Real Madrid di Zidane ha agganciato in vetta il di Leo Messi grazie alle ultime quattro vittorie consecutive e al mezzo passo falso blaugrana sul campo del Siviglia.

I Blancos fanno visita all'Espanyol, fanalino di coda del campionato ma ancora in piena lotta per la salvezza. Le Merengues si affidano ancora una volta alla vena realizzativa di Karim Benzema, autore di una stagione da urlo fin qui: il francese insegue Messi nella classifica marcatori, distante solo quattro goal dalla Pulce.

Altre squadre

Un solo successo dei padroni di casa contro il Real Madrid negli ultimi cinque precedenti, dove la squadra della capitale ha avuto la meglio per quattro volte. In netta difficoltà i ragazzi di Abelardo, che hanno fatto registrare fin qui il secondo peggior attacco (26 reti) e la seconda peggior difesa (50 goal subiti) dell'intero torneo.

Tutte le informazioni su Espanyol-Real Madrid: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ESPANYOL-REAL MADRID

Espanyol-Real Madrid, gara valida per la trentaduesima giornata di Liga, è in programma per domenica 28 giugno: il calcio d'inizio allo stadio Cornellà-El Prat è fissato per le ore 22.

Espanyol-Real Madrid chiuderà il turno domenicale di calcio spagnolo, le altre due sfide in programma in giornata sono -Betis alle 14:00 e - alle 17:00.

Espanyol-Real Madrid sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene in esclusiva i diritti della Liga. La gara potrà essere seguita attraverso una smart compatibile con l'app, oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o, ancora, a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

La partita non sarà invece visibile su DAZN1, canale 209 di Sky

La sfida tra Espanyol e Real Madrid sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il match sarà dunque disponibile scaricando l'app sul proprio pc, tablet o smartphone, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN, che trasmetterà tutta la Liga.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche Goal fornirà un racconto in diretta di Espanyol-Real Madrid sul proprio sito: tutti gli appassionati di Liga che non potranno seguire il match in tv o in , potranno dunque restare aggiornati sugli eventi del match.

Zidane potrebbe cambiare qualche pedina rispetto all'ultima partita: possibile il ritorno dal primo minuto di Kroos al posto di Valverde accanto a Modric. Davanti Isco insidia Vinicius per una maglia da titolare, con Hazard che scalerebbe dunque sulla corsia di sinistra. Davanti intoccabile Benzema, vero leader offensivo della squadra.

Abelardo potrebbe riproporre gran parte degli ultimi undici, con l'inserimento in avanti del cinese Wu Lei al posto di Calleri e accanto a Bonilla. Scalpitano anche Melendo e De Tomas, confermata invece la coppia difensiva con Naldo e Lopez.

ESPANYOL (4-4-2): Lopez; Pipa, Lopez, Naldo, Pedrosa; Embarba, Iturraspe, Roca, Darder; Campuzano Bonilla, Wu.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Modric; Bale, Isco, Hazard; Benzema.