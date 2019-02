Espanyol, esordio per Wu Lei: oltre 40 milioni di spettatori in Cina

L'attaccante cinese Wu Lei ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Espanyol: Cina impazzita per lui, oltre 40 milioni di spettatori.

La Cina ha investito tantissimo nel mondo del calcio negli ultimi anni: diversi giocatori sono approdati in Oriente, spinti da ingaggi multimilionari e dalla voglia di scoprire un nuovo movimento, in netta crescita sotto il profilo dei risultati e della competitività.

Pochi invece coloro che hanno fatto il percorso inverso, cioè dall'Asia all'Europa: uno di questi è Wu Lei, attaccante da poco prelevato dall'Espanyol e considerato una vera e propria star sportiva in patria dove, nell'ultimo campionato, ha realizzato la bellezza di 27 reti in 29 apparizioni.

Ruolino che ha permesso allo Shanghai SIPG di conquistare il titolo nazionale e a Wu Lei di tentare l'esperienza europea, iniziata domenica scorsa sul campo del Villarreal: dodici minuti a disposizione nel finale, quando si è concretizzata la rimonta catalana dal 2-0 al 2-2.

In Cina sono andati letteralmente pazzi per questo esordio: come riportato da 'Marca', sono stati oltre 40 milioni gli spettatori tra tv e piattaforme online che hanno seguito la prima partita in Liga di Wu Lei, generando una mania con pochi eguali.

A guadagnarci, anche e soprattutto l'Espanyol che ha avuto un incremento boom dei followers sul proprio account ufficiale Instagram (ben 20mila in più nel giro di pochissime ore).

E dire che la presentazione della star cinese aveva fatto segnare numeri addirittura migliori: 350 milioni le persone impazienti di ascoltare le sue prime parole da giocatore dell'Espanyol. Ora, tutta l'attesa, è per il primo goal in terra spagnola.