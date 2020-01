Espanyol-Barcellona dove vederlo: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Espanyol sfida il Barcellona nel derby catalano della 19ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Abelardo, ultimo in classifica, sfida il capolista, guidato in panchina da Ernesto Valverde, nel derby catalano della 19ª giornata della . I periquitos chiudono la graduatoria con soli 10 punti conquistati in 18 gare e un cammino di 2 vittorie, 4 pareggi e ben 12 sconfitte, mentre i blaugrana sono in vetta in virtù dei loro 39 punti, frutto di 12 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Sono 170 i precedenti nella Liga fra le due squadre e vedono un netto predominio dei blaugrana con 99 vittorie, 37 pareggi e 34 affermazioni dei biancoblù. L'ultima di queste arrivò al Camp Nou il 21 febbraio 2009, con una vittoria per 2-1 dei ragazzi di Pochettino sulla corazzata di Pep Guardiola grazie ad una doppietta dell'ex De La Peña.

Da allora i blaugrana sono imbattuti da 20 gare complessive (16 vittorie e 4 pareggi). L'ultima vittoria casalinga dell'Espanyol sul Barcellona è datata invece 14 gennaio 2007 (3-1) e curiosamente fu ottenuta dai periquitos con l'attuale tecnico blaugrana in panchina.

Lionel Messi è il capocannoniere della Liga con 13 goal realizzati, mentre Marc Roca, Bernardo e Darder sono i giocatori più prolifici dell'Espanyol con 2 reti segnate ciascuno. Il fuoriclasse argentino del Barcellona, inoltre, è il massimo realizzatore nel derby catalano nella Liga con un totale di 22 marcature su 25 confronti totali giocati. In questa pagina tutte le informazioni su Espanyol-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ESPANYOL-BARCELLONA

Espanyol-Barcellona si disputerà la sera di sabato 4 gennaio 2020 nel palcoscenico dell'Estadio Cornellà-El Prat, ubicato nell'area metropolitana di Barcellona. Il fischio d'inizio del derby catalano, che sarà diretto dal signor Carlo del Cerro Grande, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 171° derby catalano nella Liga fra le due formazioni.

Il Derby catalano Espanyol-Barcellona sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti del massimo campionato spagnolo, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Espanyol-Barcellona sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità, qualora lo volessero, di gustarsi il derby catalano Espanyol-Barcellona in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e in seguito avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Una volta terminata la gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Abelardo dovrebbe schierare l'Espanyol con un classico 4-4-2. Davanti Calleri affiancherà il cinese Wu Lei nel tandem d'attacco. A centrocampo Vargas e Piatti dovrebbero recuperare e agire regolarmente sulle due corsie laterali, mentre Marc Roca e Darder saranno i due interni. Fra i pali ci sarà l'ex Diego López, mentre la linea difensiva a quattro vedrà Javi López e Pedrosa esterni bassi e l'ex David López centrale accanto a Bernardo. Out lo squalificato Granero e gli infortunati Victor Sánchez e Corchia.

Valverde si affiderà al consueto 4-3-3 e in attacco proporrà dal 1' i tre fuoriclasse Messi, Luís Suárez e Griezmann. Nessuna sorpresa anche a centrocampo, con Rakitic e De Jong mezzali e Busquets nel ruolo di playmaker. Il dubbio principale è dunque in difesa, dove Sergi Roberto e Semedo si contendono un posto come terzino destro. A sinistra agirà Jordi Alba, mentre Piqué e Lenglet saranno i due centrali. In porta la tendinopatia al ginocchio destro costringerà al forfait Ter Stegen: al posto del tedesco dovrebbe giocare il dodicesimo Neto. Fuori per infortunio anche Arthur a centrocampo e Dembelé in attacco. Il cileno Vidal, infine, al centro di un braccio di ferro con la società, dovrebbe essere escluso dalla gara.

ESPANYOL (4-4-2): Diego López; Javi López, David López, Bernardo, Pedrosa; M. Vargas, Marc Roca, Darder, Piatti; Wu Lei, Calleri.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, F. De Jong; Messi, L. Suárez, Griezmann.