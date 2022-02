Espanyol-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ESPANYOL-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Espanyol-Barcellona

Espanyol-Barcellona Data: 13 febbraio 2021

13 febbraio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'Espanyol di Vicente Moreno sfida il Barcellona di Xavi nel Derby catalano della 24ª giornata della Liga. I Periquitos sono tredicesimi in classifica con 27 punti, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, mentre i blaugrana si trovano in 4ª posizione a quota 38, con un cammino di 10 successi, 8 pareggi e 4 k.o.

Negli 86 Derby di Catalogna disputati nella Liga in casa dell'Espanyol, il Barcellona è in leggero vantaggio nelle statistiche con 32 successi, a fronte di 29 pareggi e 25 affermazioni biancoblù.

I blaugrana sono tuttavia imbattuti da 23 partite nella Liga contro l'Espanyol, e se otterranno un risultato positivo, faranno registrare la migliore striscia d’imbattibilità di sempre in qualsiasi tipo di derby regionale nella storia della competizione.

Raúl De Tomás, autore di 12 reti nel massimo campionato spagnolo, è il bomber dell'Espanyol, che, nelle due gare giocate senza di lui, ha rimediato altrettante sconfitte. Memphis Depay, attualmente fermo per infortunio, è invece il giocatore più prolifico dei blaugrana con 8 reti.

Nel caso in cui scendesse in campo nel derby, il difensore del Barcellona Gerard Piqué diventerebbe il quinto giocatore blaugrana con il maggior numero di presenze in tutte le competizioni dietro Messi (778), Xavi (767), Iniesta (674) e Busquets (659). In questa pagina tutte le informazioni su Espanyol-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ESPANYOL-BARCELLONA

Espanyol-Barcellona si disputerà la sera di domenica 13 febbraio 2022 nel palcoscenico dell'RCDE Stadium, che si trova nell'area metropolitana del capoluogo catalano. Il fischio d'inizio del Derby di Catalogna, che sarà diretto dal signor Alejandro Hernández Hernández, e sarà il 174° confronto nella Liga fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE ESPANYOL-BARCELLONA IN TV

Il Derby catalano Espanyol-Barcellona sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, tramite l'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La telecronaca di Espanyol-Barcellona su DAZN sarà curata da Dario Mastroianni.

ESPANYOL-BARCELLONA IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti DAZN avranno la possibilità di vedere Espanyol-Barcellona in diretta streaming anche sui propri dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del Derby catalano, sarà possibile prendere visione degli highlights e dell'evento integrale anche in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà ai suoi lettori la possibilità di seguire il Derby catalano Espanyol-Barcellona anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live in tempo reale sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI ESPANYOL-BARCELLONA

Vicente Moreno potrebbe schierare i Periquitos con un 4-3-3 in grado di diventare 4-5-1 in fase di non possesso. Davanti al portiere Diego López, in difesa Aleix Vidal e Pedrosa agiranno da terzini, con Cabrera e Sergi Gómez a comporre la coppia centrale. Darder sarà il playmaker di centrocampo, con Morlanes, favorito su Yangel Herrera, e Melendo, mezzali. De Tomás sarà il centravanti nel tridente, con Vilhena e Puado esterni offensivi. Mancherà per squalifica il terzino destro Oscar Gil.

Xavi confermerà il nuovo acquisto Adama Traoré nel tridente offensivo: il maliano naturalizzato spagnolo potrebbe agire da punta centrale o da esterno offensivo a destro, e in questa ipotesi Ferrán Torres agirebbe da falso nove, mentre Gavi sarà l'esterno alto di sinistra. A centrocampo la regia sarà affidata a Busquets, con Frenkie De Jong e Pedri ai suoi lati come mezzali. In difesa coppia centrale composta da Araujo e Piqué, mentre Dest e Jordi Alba saranno i terzini. Fra i pali ci sarà Ter Stegen. Out per squalifica Dani Alves, mentre sono infortunati i vari Lenglet, Eric García, Depay, Sergi Roberto, Ansu Fati, Demir, Wagué e Alex Balde.

L'articolo prosegue qui sotto

ESPANYOL (4-3-3): Diego López; Aleix Vidal, Cabrera, Sergi Gómez, Pedrosa; Morlanes, Darder, Melendo; Vilhena, De Tomás, Puado.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; F. De Jong, Busquets, Pedri; Ferrán Torres, A. Traoré, Gavi.