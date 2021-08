Esordio stagionale per il Parma: Buffon salta la sfida con il Lecce

Esordio-bis in gialloblù rimandato per l'ex portiere della Juve che salta la partita di Coppa Italia con il Lecce: al suo posto c'è Colombi.

I tifosi del Parma dovranno pazientare ancora un pò prima di poter riassaporare il ritorno tra i pali di Gianluigi Buffon.

La formazione emiliana da il là ufficiale alla propria stagione ospitando il Lecce nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia ma tra i pali non ci sarà l'ex portiere della Juventus.

I ducali ospitano i salentini nel primo dentro-fuori della stagione davanti al proprio pubblico e a difendere la porta ci sarà dunque Simone Colombi chiamato a colmare il forfait dell'estremo difensore campione del mondo nel 2006.

Per quanto riguarda Buffon, tornato a Parma vent'anni dopo la conclusione della sua prima avventura in Emilia, non si tratta di nulla di eccessivamente preoccupante, ma di un semplice intoppo muscolare che ha spinto il tecnico Enzo Maresca a non correre inutili rischi a meno di una settimana dall'inizio del campionato:

"In porta gioca Colombi - ha spiegato il tecnico durante la conferenza stampa di sabato - perché Gigi ha un problema. Sotto questo punto di vista non ci sono problemi perché abbiamo dei portieri che danno ampie garanzie".

La speranza del nuovo allenatore parmense è ovviamente quella di avere a disposizione il proprio portiere titolare in vista dell'esordio in campionato in programma venerdì 20 agosto sul campo del Frosinone.

Per Buffon si tratterà del secondo campionato di Serie B della sua carriera dopo quello giocato - e vinto - nel 2007 con la maglia della Juve.