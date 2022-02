Esordio per Rossi: il terzo portiere dell'Atalanta titolare contro la Juve?

L'Atalanta incassa una clamorosa sconfitta casalinga perdendo al Gewiss Stadium contro il Cagliari. Come se non bastasse, i nerazzurri devono fare i conti con l'espulsione di Juan Musso, espulso dopo un fallo al limite dell'area ai danni del match winner Gaston Pereiro.

Morale della favola, l'estremo difensore argentino - arrivato in estate dall'Udinese - salterà il big match di domenica prossima contro la Juventus.

A sorprendere tutti, però, è stata la mossa di Gian Piero Gasperini: dopo il cartellino rosso, infatti, il tecnico nerazzurro ha tolto dal campo Pasalic, inserendo non Sportiello, bensì il terzo portiere Francesco Rossi. Una decisione di natura puramente tecnica come confermato da 'DAZN' durante la telecronaca del match. Una decisione che a questo punto apre un' interessante questione: Rossi titolare contro la Juve domenica prossima? Interrogativo che verrà sciolto nei prossimi giorni per quella che potrebbe diventare la sua prima gara da titolare in massima serie.

CHI E' FRANCESCO ROSSI, IL TERZO PORTIERE DELLA DEA

Francesco Rossi è il terzo portiere nerazzurro dalla stagione 2016-2017, dopo una precedente parentesi dal 2009 al 2011. Ad anni 30, quella contro il Cagliari è la sua prima apparizione stagionale in Serie A, nonché la quarta in assoluto - di cui nessuna da titolare - a protezione della porta nerazzurra.

Nel suo curriculum, infatti, si contano soltanto esperienze in Lega Pro dove ha vestito le maglie di Lumezzane, Cuneo, Pavia, Lupa Roma, Prato e Teramo.