Dove vedere l'esordio di Insigne e Bernadeschi in MLS: Toronto-Charlotte

Gli ex Napoli e Juventus in campo in Canada: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in diretta tv e streaming.

TORONTO FC-CHARLOTTE FC: CANALE TV E DIRETTA STREAMING Partita: Toronto FC-Charlotte FC

Data: 24 luglio 2022

Orario: 1:30

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN Per i tifosi del Toronto e quelli di Napoli e Juventus è arrivata l'ora: esordio nella Major League Soccer, il campionato nord-americano, per Insigne e Bernardeschi. Insieme a Criscito ci saranno gli altri due connazionali, pronti a scendere in campo per la prima esperienza all'estero dopo anni di Serie A. Insigne ha recuperato dall'infortunio e ci sarà, così come l'ultimo arrivato Bernardeschi, già idolo dei tifosi deciso a mostrare le sue qualità in campo: avversario del Toronto FC sarà Charlotte. La squadra canadese è attualmente penultima nella Western Conference, a caccia di una svolta. A differenza dell'altro italiano Chiellini, primo in classifica nella Eastern Conference con il Los Angeles FC, i tre connazionali dovranno rimboccarsi le maniche per cambiare la stagione di un Toronto lontanissimo dai posti playoff, ma desideroso di invertire la tendenza con i nuovi acquisti. L'articolo prosegue qui sotto In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Toronto FC-Charlotte FC: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming. ORARIO TORONTO FC-CHARLOTTE La gara di Major League Soccer tra il Toronto FC e il Charlotte andrà in scena nella notte tra sabato 23 luglio e domenica 24: appuntamento all'1:30 di notte al BMO Field di Toronto, Canada. DOVE VEDERE TORONTO FC-CHARLOTTE N TV Toronto FC-Charlotte è disponibile in diretta tv su DAZN, utilizzando l'app sulle moderne smart tv o collegando il proprio dispositivo ad un Google Chromecast o Amazon Firestick. L'applicazione è disponibile anche sulle console Playstation e Xbox. TORONTO FC-CHARLOTTE IN DIRETTA STREAMING Per seguire l'incontro di MLS in diretta streaming basta utilizzare l'app di DAZN su tablet e cellulare o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma tramite pc e notebook. PROBABILI FORMAZIONI TORONTO FC-CHARLOTTE TORONTO FC (3-4-3): Bono; O'Neill, Criscito, MacNaughton; Thompson, Osorio, Bradley, Petrasso; Bernadeschi, Jimenez, Insigne CHARLOTTE (4-1-4-1): Kahlina; Afful, Walkes, Corujo, Fuchs; Bronico; Bender, Ruiz, McNeill, Reyna; Swiderski Scelti da Goal Anticipi e posticipi della prima giornata di Serie A: Milan e Inter sabato 13 agosto

