Esordio in casa da Campione in carica di Francia: il Lille perde 4-0

Sconfitta senza attenuanti per i campioni di Francia in carica del Lille all'esordio in casa: il Nizza espugna il Pierre Mauroy e vince 4-0.

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione del Lille, campione di Francia in carica. La squadra di Jocelyn Gourvennec, dopo un pareggio in extremis per 3-3 all'esordio assoluto in campionato sul campo del Rennes, ha rimediato una brutta sconfitta alla prima casalinga allo Stadio Pierre Mauroy. Davanti ai propri tifosi, i mastini sono incappati in una giornata totalmente negativa, venendo travolti per 4-0 dai rossoneri. A breve il servizio completo.