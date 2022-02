Esordio con goal per Muriqi: completa la rimonta e consegna la vittoria al Mallorca

Con la Lazio ha segnato solo 2 goal in 49 partite, in una stagione e mezza: uno in Coppa Italia e uno in Serie A. Zero, comunque, quest'anno, tant'è che il club biancoceleste ha deciso di cederlo in prestito.

Verdat Muriqi ha risposto subito, sul campo: pochi giorni dopo il suo trasferimento in Spagna, al Mallorca, avvenuto il 31 gennaio scorso, l'attaccante è subito andato in goal.

Schierato dal primo minuto da Garcia in una delle gare più importante della stagione, lo scontro diretto in zona salvezza contro il Cadiz, Muriqi è andato a segno nel secondo tempo, completando la rimonta iniziata da Sevilla, in risposta alla rete iniziale degli ospiti siglata da Alcaraz.

Un rigore, vero, trasformato a dovere, con esultanza rabbiosa a braccia aperte: il match poi si è chiuso dopo 9 minuti di recupero, con la vittoria del Mallorca.

L'utimo goal in gara ufficiale con la maglia di un club risaliva a più di un anno fa, al 31 gennaio 2021 nell'1-3 della Lazio contro l'Atalanta, 4 giorni dopo un altro goal contro la Dea, ma in Coppa Italia. Troverà la giusta continuità in termini realizzativi?