Esordio di Icardi col Galatasaray: propizia il goal vittoria, poi viene ammonito

L'argentino, entrato al 62', ha provocato l'autorete di Calvo che ha permesso al Galatasaray di vincere e volare in vetta. Poi rissa e giallo.

Mauro Icardi subito protagonista nella gara d'esordio con la maglia del Galatasaray.

L'attaccante argentino è entrato in campo al 62' del match contro il Konyaspor, mettendo lo zampino nell'occasione che ha portato all'autorete di Calvo, decisiva ai fini del risultato.

Il club giallorosso, infatti, ha vinto 2-1 perfezionando anche il sorpasso in vetta alla classifica proprio ai danni del Konyaspor, piegato di misura nello scontro diretto.

Dopo il vantaggio lampo griffato dall'ex romanista Sergio Oliveira, gli ospiti avevano acciuffato il pari al 15' con Cekici.

All'82', però, è arrivato il punto del sorpasso provocato dall'autorete di Calvo, sfortunato nel tentativo di anticipare il classe 1993 avventatosi sulla sfera e comunque pronto a battere a rete.

Un avvio positivo, dunque, per l'ex centravanti dell'Inter arrivato in prestito dal PSG ha rimediato anche un cartellino giallo in seguito ad un accenno di rissa con alcuni avversari.