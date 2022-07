L'esordio di Chiellini con il Los Angeles FC: dove vederlo in tv e streaming

Si avvicina la prima gara ufficiale di Chiellini nella MLS americana: tutte le informazioni per seguire l'esordio in diretta tv e streaming.

Dopo aver lasciato la Juventus, dopo essere presentato ufficialmente come nuovo giocatore della MLS statunitense, Giorgio Chiellini è pronto ad esordire con la maglia del Los Angeles FC. Non una gara come le altre: l'ex capitano bianconero giocherà il suo primo match americano contro i cugini del Los Angeles Galaxy.

Capolista della Western Conference, il Los Angeles FC spera di allontanare ulteriormente sia l'Austin, sia gli stessi Galaxy, a -9 (ma con una gara in meno) dalla formazione che ha ingaggiato anche Bale. Chiellini a meno di sorprese dovrebbe esserci, pronto a confrontarsi con la prima esperienza lontano dall'Italia e dall'Europa.

Chiellini ritroverà anche l'amico Douglas Costa, appena arrivato ai Galaxy dopo l'esperienza al Gremio nel post Juventus. Non sono gli unici ex di Madama nella MLS: nell'Inter Miami militano infatti altri due scudettati come Matuidi e Higuain.

CHIELLINI: L'ESORDIO CON IL LOS ANGELES FC

Non sarà facile seguire Los Angeles FC-Los Angeles Galaxy in diretta, visto e considerando come il calcio d'inizio è previsto per 4:00, nella notte tra venerdì 8 luglio e sabato 8.

DOVE VEDERE L'ESORDIO DI CHIELLINI N TV E STREAMING

Il derby di Los Angeles sarà disponibile in diretta tv e streaming su DAZN, probabilmente la prima sfida di Chiellini in MLS, lontano dall'Italia e dalla Juventus. Basterà accedera all'app sulle moderne smart tv, o collegando l'apparecchio ad una console per videogiochi, a Google Chromecast o Amazon Firestick.

L'app di DAZN è disponibile per la visione streaming su smartphone e tablet. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale per seguire in diretta la sfida di Los Angeles e in generale la MLS in cui militano anche Insigne e Criscito.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

El Trafico, ovvero il Derby di Los Angeles, avrà come telecronista Federico Zanon. Appuntamento alle 4:00 di sabato mattina per il match tra l'FC, che ha come co-proprietario anche il comico Will Ferrell, e i Galaxy.