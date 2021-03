Gli esclusi di Mancini: chi rischia di guardare gli Europei da casa

Tra i 38 convocati di Roberto Mancini mancano alcuni giocatori che rischiano di non prendere parte agli Europei: Zaccagni è uno di quelli.

Dopo la pausa invernale, l'Italia è pronta a tornare in campo per le prime tre gare di qualificazione ai Mondiali 2022: si parte giovedì 25 con la sfida all'Irlanda del Nord in programma a Parma, seguita dalle trasferte in Bulgaria (domenica 28) e Lituania (mercoledì 31).

Ben 38 i convocati stilati dal commissario tecnico Roberto Mancini, che ha preferito tenersi su un numero ampio in virtù dell'emergenza costante, in grado di cambiare in corsa le carte in tavola: tra questi spicca la prima volta in assoluto per Rafael Toloi e Matteo Ricci, ma anche l'esclusione di alcuni nomi abbastanza importanti.

Per tutti loro, considerato che questa è l'ultima tranche prima dell'inizio della rassegna continentale itinerante, le speranze di far parte dei fatidici 23 sono ridotte ad un lumicino, se non addirittura azzerate: Criscito fa parte della cerchia degli esclusi, nonostante un rendimento più che positivo offerto con il Genoa di Ballardini.

Lo stesso dicasi per Silvestri e Zaccagni, colonne portanti del Verona e in forte odore di azzurro fino a poco tempo fa; anche Politano si sta rivelando l'uomo in più del Napoli senza far rimpiangere Lozano, e prova ne è (oltre alle reti realizzate) l'assist offerto a Mertens contro la Roma all'Olimpico, peraltro di testa che non è di certo la sua specialità.

Non ha giovato a Lasagna il cambio di casacca effettuato durante la sessione invernale del calciomercato, con l'approdo alla corte di Juric che non ha spostato nulla in termini di convinzioni di Mancini; la maglia non l'ha di certo cambiata Gollini, rimasto vittima di un avvicendamento con Sportiello proprio in concomitanza con il ritorno degli ottavi di Champions sul campo del Real Madrid, dove tra i pali della 'Dea' si è visto Sportiello.

Anche Orsolini paga qualche panchina di troppo nel Bologna, allo stesso modo di Gagliardini che ha sofferto l'esplosione di Eriksen, diventato titolare del centrocampo dell'Inter in sostituzione dell'infortunato Vidal.

Discorso diverso invece per gli attuali infortunati come Romagnoli e, soprattutto, Zaniolo: entrambi sono destinati a tornare nella lista azzurra degli Europei e, il gioiello della Roma in particolare, resta un pupillo del ct che lo convocò per la prima volta nel 2018 ancor prima dell'esordio in Serie A, scommettendo al buio su di lui.

La pandemia ha voluto concedergli una nuova occasione dopo la seconda rottura del crociato in pochi mesi e lui ha intenzione di sfruttarla per riscattarsi da un anno maledetto per il calcio e l'intero sistema economico in generale.