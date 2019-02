Esce la pazza biografia di Gravesen: porno, poker e denti rotti

In Mad Dog: The Last of the Modern Footballing Mavericks, l'ex Real Madrid Gravesen racconta come è diventato ricchissimo negli Stati Uniti.

Ci sono autobiografie e autobiografie. Quelle dei bravi ragazzi, qualunque mestiere facciano, sono notoriamente apprezzate, ma mai quanto quelle dei cattivi. Dei Bad Boy. Se parliamo poi di calciatori, l'asticella si alza. Vi ricordate il possente Thomas Gravesen? Beh, ne ha pubblicata una anche lui.

Gravesen, ex centrocampista danese tra i più decisi e grintosi in mezzo al campo, uno che non toglieva mai la gamba, nemmeno tra quattro o cinque avversari. Insomma, un giocatore alla Roy Keane, alla Gattuso. Idolo dei tifosi. Ritiratosi nel 2008, lil vecchio interno di Real Madrid ed Everton si è dato al poker.

La sua vita è raccontata nel libro Mad Dog: The Last of the Modern Footballing Mavericks. Qui Gravesen narra come abbia vinto 110 milioni di euro giocando in vari casinò degli Stati Uniti, vivendo da nababbo a Las Vegas come vicino di casa dell'ex tennista Agassi e di Nicolas Cage. E si parla di uno che da calciatore non ha mai avuto problemi di stipendio: ma negli USA è salito sensibilmente di livello.

Gravesen è stato tra l'altro legato all'attrice porno danese Kira Eggers, mentre ora frequenta la bellissima modella Kamila Persse. Insomma, non proprio una vita monotona quella iniziata una volta appesi gli scarpini al chiodo. Si è reinventato, guadagnando ancor più di quanto percepiva al Real Madrid.

Nella biografia di Gravesen ci sono ovviamente anche racconti calcistici, come quando fece saltare un dente a Ronaldo il Fenomeno dopo un brutale colpo in allenamento. O di quando venne cacciato dal Real Madrid per aver colpito Robinho.

Diventato ricchissimo negli Stati Uniti, Gravesen è però incappato anche in grosse delusioni, tanto da aver perso 50 milioni di euro giocando a poker. Poi prontamente recuperati tra roulette, blackjack e altri giochi d'azzardo in famosi casinò a stelle e strisce.

Un libro che in Spagna, Inghilterra e Danimarca sta già diventando cult. In attesa che i cittadini degli Stati Uniti conoscano il loro milionario vicino di casa.