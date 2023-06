Reduce da un’ottima stagione con il Monza, il 21enne centrocampista lombardo viaggia spedito verso la permanenza in bianconero.

Premessa: nel calciomercato moderno non esistono incedibili. Figuriamoci, poi, quando ti ritrovi a dover puntellare l’organico senza poter vivere le emozioni della Champions League. È il caso della Juventus, pronta ad addentrarsi nelle dinamiche di una stagione non semplice. Dunque, per quanto concerne l’imminente finestra estiva, è severamente vietato volare con la fantasia.

Un quadro, questo, che non deve portare a drammatizzare la situazione. Certo, la Vecchia Signora ha vissuto e vivrà tempi migliori, ma la base di partenza non è da minimizzare. Così come non è da sottovalutare – minimamente – il lavoro proposto in termini di linea verde.

Per un Leandro Paredes rispedito al Paris Saint-Germain, ecco un Nicolò Rovella destinato a rimanere. Già, in quanto in tal senso dubbi non ce ne sono. Le prestazioni del centrocampista lombardo, classe 2001, hanno convinto la Juventus. Che ha avuto modo di osservare minuziosamente i progressi proposti dal ragazzo a Monza, con un bottino che recita 30 presenze condite da 1 goal e 2 assist.

Una crescita evidente, impreziosita dagli insegnamenti di Raffaele Palladino, con un percorso da regista moderno. Insomma, proprio ciò che serve a Max Allegri, pronto a scommettere fortemente sull’ex Genoa.

Pure in questo caso non sono mancati i sondaggi, con la Bundesliga in prima fila. Ma, pur dovendo alleggerire il monte ingaggi e completare qualche cessione, la partenza di Rovella non è mai stata presa in esame dagli uomini Continassa che, anzi, credono fermamente nelle potenzialità del calciatore.