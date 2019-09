Errore di Szczesny in Brescia-Juventus: il primo a rincuorarlo è stato Buffon

Dopo l'errore commesso da Szczesny sul goal di Donnarumma in Brescia-Juventus, il primo a consolare il portiere polacco sarebbe stato proprio Buffon.

Alla fine il suo clamoroso errore in avvio di gara è risultato ininfluente ma, quella offerta in -, resta una prestazione non all'altezza per Szczesny.

Il portiere polacco, l'anno scorso praticamente impeccabile, martedì ha valutato male il tiro centrale di Donnarumma che si è insaccato alle sue spalle tra lo stupore dei compagni e la disperazione dei tifosi bianconeri.

Un errore non da Szczesny che però è stato bravo a resettare subito quanto accaduto, giocando per il resto una partita attenta e senza altre sbavature.

Secondo quanto riporta 'Tuttosport' peraltro Szczesny già negli spogliatoi del 'Rigamonti' ha potuto subito contare sul totale sostegno di Gigi Buffon, oggi suo vice ma che da ex capitano è stato il primo a rincuorare il portiere polacco dopo l'errore.

Buffon d'altronde, dall'alto della sua lunghissima esperienza, sa bene come le papere possano capitare anche ai migliori numeri 1 e non nutre certo alcuna rivalità nei confronti del compagno.

Le gerarchie, insomma, alla Juventus erano e restano chiarissime: ecco perché l'unico obiettivo di Buffon è stato quello di restituire immediatamente serenità a Szczesny. Per il bene suo e di tutta la squadra.