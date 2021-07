Dall'errore contro la Croazia ai rigori contro la Svizzera: il riscatto di Unai Simon

Il portiere della Spagna si rialza subito dopo l'errore contro la Croazia, parando due dei tre rigori sbagliati dalla Svizzera ai quarti di Euro 2020.

Ci sono episodi nel calcio che non ti scrolli neanche dopo centinaia di partite: ti rimangono appesi addosso quasi in eterno, e se non sei forte anche di più. C'è, comunque, sempre un modo di rialzarsi, un modo per rimediare: un treno che passa pochissime volte, ma da prendere con coraggio. Unai Simon, in qualche modo, è riuscito a salirci.

Non tutti rispondono con la voce grossa alla sfortuna, in particolare se sei un portiere: un errore grave, se gira male, verrà ricordato per sempre, quasi fosse il motivo perfetto per espiare i peccati di tutti. Sarebbe potuta andare così al portiere della Spagna, lo scorso 28 giugno. Retropassaggio lontano, ma forte, di Pedri, disattenzione di Unai Simon: vantaggio della Croazia. Mani in testa: non è facile superare un episodio simile.

Negli anni, César Azpilicueta è cresciuto parecchio, sia come giocatore che come leader: inutile far paragoni poco calzanti. E', senza giri di parole, il capitano perfetto per la squadra di Luis Enrique: quando il portiere dell'Athletic Bilbao liscia la palla, il difensore del Chelsea è già partito per scuoterlo e rincuorarlo. Può capitare: se fossimo perfetti, non saremmo umani.

La Spagna, comunque, passa ai quarti. Il calcio ha le sue leggi: la "Roja" affronterà la Svizzera, reduce dalla clamorosa vittoria ai rigori contro la Francia. Congiunzione astrale niente male: classica situazione che può regalare più di un posto nella grande sala del riscatto.

Unai Simon è pronto: al termine dei novanta minuti le formazioni di Luis Enrique e di Vladimir Petkovic sono pari. Non mancano certo le emozioni: i tempi supplementari scorrono via veloci. Si va ai rigori: eccola, l'occasione che cercava il portiere dell'Atletic Bilbao. Eccola, l'occasione regalata da uno sport che sa perdonare.

Gli spagnoli vanno sotto dopo l'errore di Busquets, quindi, dopo un tiro dal dischetto, sale in cattedra Unai Simon: rigore parato a Schär. E una prima rivincita. Sbaglia pure Rodri: no problem, rigore parato anche ad Akanji. Seconda rivincita. Segna Gerard Moreno: su Vargas Unai Simon non deve fare nulla. La palla va fuori, persino dal giro di paure che l'estremo difensore spagnolo aveva dopo la gara contro la Croazia.

Ce l'ha fatta, la Spagna: ce l'ha fatta soprattutto Unai Simon, "Star of the match" per la UEFA, nel territorio del riscatto. Di chi si dimostra più forte degli eventi avversi, respingendoli con i pugni, in tuffo.