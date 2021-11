Eroe al Southampton, la Samp, l'incubo Italia-Svezia: la storia di Gabbiadini

“Preferisco Genova a tutte le città che ho abitato. Mi ci sento perduto e familiare, piccolo e straniero”.

Le parole d’amore nei confronti del capoluogo ligure di Paul Valery, scrittore e filosofo francese vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, potrebbero essere pronunciate da Manolo Gabbiadini, uno che a Genova ha trovato il posto ideale nel mondo dove esprimere tutto il suo talento.

L’attaccante di Calcinate, che proprio oggi spegne 30 candeline, si è legato indissolubilmente ai colori blucerchiati, affermandosi all’ombra della Lanterna prima di un lungo percorso fatto di varie tappe che alla fine lo hanno riportato proprio a vestire per la seconda volta la maglia della Sampdoria.

Un club nel destino di Manolo. Nel 1991, mentre papà Giuseppe e mamma Gabriella sono in attesa del secondogenito, la Samp conquista il suo primo scudetto della storia trascinata dai ‘gemelli del goal’ Roberto Mancini e Gianluca Vialli, con quest’ultimo che si laurea miglior marcatore della Serie A.

Sulla scia di sua sorella Melania, ex calciatrice dell’AGSM Verona e della Nazionale Italiana, Manolo inizia a tirare i calci a un pallone nel Bolgare, la squadra del suo paese.

“Un giorno ero allo stadio, me ne stavo seduto in tribuna come tutti i sabati con i miei genitori per vedere giocare mia sorella. Era una partita come tante altre. A un certo punto l’ho vista avvicinarsi alla porta palla al piede. Ha tirato una bomba micidiale. Il pallone si è alzato, poi si è andato a schiantare sulla traversa. E, per il colpo, si è bucato. Chissà, forse non sarà stato un gran pallone. Ma ricordo perfettamente quello che ho pensato in quel momento: ‘Mia sorella è veramente forte’. È stato allora che ho deciso che avrei fatto di tutto per diventare un calciatore forte come lei” ha raccontato Manolo al Corriere della Sera.

A innamorarsi di quel sinistro potente e preciso è Mino Favini, dirigente dell’Atalanta, che lo porta nelle fila delle giovanili del club orobico. Gabbiadini fa tutta la trafila e dimostra di avere qualità sopra la media, senza però mai brillare particolarmente. Il club bergamasco lo manda a giocare in prestito prima al Palazzolo e poi al Montechiari, prima di riportarlo a casa.

“Era stato scartato dal nostro vivaio ed è andato a giocare a Palazzolo. Aveva avuto una forte crescita fisica, non armonica, che lo aveva messo calcisticamente in difficoltà. Il legame con noi c’era sempre, ma, secondo i nostri osservatori Manolo non aveva le caratteristiche per fare il grande salto. Dopo un paio di stagioni mi capita di incontrare un mio vecchio compagno di squadra che mi parla benissimo di Gabbiadini, consigliandomi di farlo rientrare immediatamente a Zingonia. E così ho fatto” ha spiegato Favini.

Il 14 marzo 2010 arriva l’esordio in Serie A in Parma-Atalanta con Mutti in panchina, mentre nel Torneo di Viareggio del 2010 regala la qualificazione alla semifinale agli orobici con una punizione perfetta contro il Palermo. Chissà se fu proprio quel goal a convincere il direttore sportivo del Cittadella, Stefano Marchetti, a puntare su Manolo nella stagione successiva.

Gabbiadini viene inserito nell’operazione che porta Ardemagni all’Atalanta, che cede metà cartellino dell’attaccante di Calcinate. In Serie B, il classe 1991 totalizza 5 goal e 4 assist in 29 presenze nella stagione 2010/2011 e viene inserito tra i migliori 32 calciatori del campionato. Nell’estate successiva, il club orobico riacquista la seconda parte del cartellino di Manolo e decide di puntare forte su di lui, respingendo il corteggiamento di Amburgo e altri club italiani ed europei.

Tornato alla base per vestire i panni di vice Denis, Gabbiadini non riesce ad imporsi e colleziona appena 2 goal in 24 apparizioni, uno in campionato e un altro in Coppa Italia. Il ruolo di prima punta non sembra calzargli a pennello, teoria che confermerà anche qualche tempo dopo durante l’esperienza al Napoli.

Nonostante una stagione non esaltante, nell’estate 2012 la Juventus decide di puntare e mette sul piatto 5,5 milioni di euro per la comproprietà, con Gabbiadini che viene girato in accordo con l’Atalanta al Bologna in prestito, dove colleziona 7 reti e 2 assist in 31 presenze. La Juve decide di acquistare l’altra parte del cartellino dall’Atalanta e lo cede in comproprietà alla Sampdoria.

A Genova, Sinisa Mihajlovic lo forgia, rendendolo un attaccante completo in grado di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco. Con la maglia blucerchiata raggiunge al termine della prima stagione la doppia cifra con 10 goal e 4 assist in 35 presenze, diventando un pilastro della formazione del tecnico serbo.

Reti e grandi prestazioni gli valgono le convocazioni in Nazionale, sia Under 21 che Maggiore, mentre l’avvio incredibile nella stagione 2014/2015 con 9 goal in 15 presenze convincono definitivamente il Napoli a mettere sul piatto nel mercato di gennaio 12 milioni e mezzo di euro per assicurarselo e battere la concorrenza. Gabbiadini viene inserito nell’organico a disposizione di Benitez e ci mette poco ad ambientarsi, bagnando il debutto col goal (inutile ai fini del risultato) contro la Juve. Qualche settimana più tardi arriva anche il debutto in Europa League. L’intesa con Higuain è eccellente, così come il 4-2-3-1 del tecnico spagnolo, perfetto per l’attaccante bergamasco. Manolo termina la stagione con 11 reti realizzate col Napoli, a cui si aggiungono le 9 nella prima parte con la maglia della Sampdoria.

L’arrivo all’ombra del Vesuvio di Maurizio Sarri cambia completamente lo scenario. Nel 4-3-3, modulo che farà le fortune di quella squadra, Gabbiadini non riesce a esprimersi al meglio nel ruolo di vice Callejon e la straordinaria stagione di Gonzalo Higuain, autore di 36 reti in campionato, toglie le speranze all’ex Sampdoria di giocare da centravanti. Con l’addio del Pipita, passato alla Juventus nell’estate 2016, può arrivare la svolta per Manolo, pronto a vivere una stagione da protagonista. L’esplosione di Milik e quella di Mertens dopo l’infortunio del polacco chiudono definitivamente le porte al classe 1991, che a gennaio 2017 – dopo esattamente due anni – conclude la sua avventura in azzurro.

Dalla panchina all’ombra del Vesuvio a uomo in più a Southampton. Gabbiadini sbarca in Premier League per 17 milioni di euro e conquista subito a suon di goal il cuore dei tifosi dei ‘Saints’, che gli dedicano addirittura un coro:

“Les Reed went to Europe, to buy a Lamborghini, instead he's bought a striker, his name is Gabbiadini”.

A marzo viene insignito del PFA Fans' Player of the Month, con i tifosi che lo eleggono miglior giocatore del mese di febbraio davanti a Kane e Lukaku. 4 reti in 3 partite, 6 in 4 se si considera la doppietta in finale di EFL contro il Manchester United di Mourinho a Wembley: Ibrahimovic e Lingard aprono le marcature, prima dei due goal di Manolo; a tre minuti dalla fine la beffa con Ibra che chiude la partita con il tris. A 41 anni dalla vittoria della storica FA Cup, il cammino del Southampton si ferma sul più bello, ad un passo da un altro trofeo.

Di fatto, il 2017 è stato un anno da dimenticare per Gabbiadini. Dopo aver perso la coppa con i ‘Saints’, l’attaccante di Calcinate viene schierato a sorpresa titolare da Ventura nello spareggio dei Mondiali di Russia a San Siro contro la Svezia, nella sciagurata serata del 13 novembre:

“È stato un anno tosto, il più sofferto per il risultato di San Siro e l’impiego ridotto al Southampton - ha raccontato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport - ho vissuto momenti davvero difficili. Fui sorpreso quando Ventura mi disse che sarei stato titolare. Nello spogliatoio vedevo la tensione sui volti dei compagni. Io ero motivato, San Siro pieno fu un’emozione incredibile. Ho letto e sentito tante cose. Dico solo che avremmo potuto vincere con la difesa a tre o a quattro, con Insigne o senza. C’era un’atmosfera negativa già dopo l’andata, quando perdemmo e prendemmo anche tante botte. Mi dà fastidio che si voglia addossare la colpa a qualcuno: abbiamo perso tutti. A fine gara nello spogliatoio c’era chi piangeva, chi non si muoveva, chi ha fatto la doccia ed è scappato via. Ognuno reagisce a modo proprio, ci dà fastidio la consapevolezza che quella partita resterà nella storia e l’unica cosa che possiamo fare è cercare di riportare la Nazionale in alto”.

La delusione per la mancata qualificazione al Mondiale e il cambio di allenatore complicano l’avventura di Gabbiadini al Southampton, che fatica a ritagliarsi spazio nella seconda stagione con la maglia dei ‘Saints’.

“Non so perché non gioco. La mia situazione è cambiata quando Puel fu esonerato e al suo posto arrivò Pellegrino. Tornai dalla partita con la Svezia e mi mise in panchina perché - parole sue - mi vedeva triste. Una scusa, ovviamente. Ma poi con Hughes la situazione non è cambiata. Non sono mai andato a chiedere spiegazioni, tanto avrei avuto risposte scontate. Continuo ad allenarmi e quando serve io ci sono. Come a Swansea: entrai nel finale e segnai il gol della salvezza. I tifosi mi vogliono bene, allo stadio cantano sempre un bellissimo coro dedicato a me”.

L’8 maggio 2018, Gabbiadini entra dalla panchina al Liberty Stadium e con una zampata vincente dopo appena 4 minuti regala la salvezza al Southampton grazie ai tre punti nello scontro diretto contro lo Swansea, condannando il WBA alla retrocessione e spedendo i gallesi a un passo dal baratro della Championship.

L’avventura in Premier League è agli sgoccioli e dopo altri sei mesi con il Southampton e un rendimento in costante calo, a gennaio 2019 Gabbiadini decide di tornare in Italia e nella sua isola felice, Genova. La Sampdoria lo rivuole e lui non ha dubbi, accettando la proposta. Nonostante qualche infortunio, che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco in alcuni periodo, Gabbiadini è tornato a far emozionare i tifosi blucerchiati a suon di goal: sono 20 le reti realizzate, di cui una in Coppa Italia in questa stagione.

Superato l’infortunio alla caviglia, Manolo spera di sbloccarsi in campionato al più presto e gonfiare nuovamente la rete per vivere una seconda giovinezza proprio all’ombra della Lanterna e dimostrare che, sì, i 30 anni sono solo un numero e Manolo è ancora quello che aveva illuminato Marassi qualche tempo fa.