Eriksen segna sempre in Nazionale: 5 goal in 5 gare con la Danimarca

Zero goal e assist con l'Inter (ultimi a inizio luglio), ma Eriksen è devastante con la Danimarca, sopratutto in Nations League.

C'è Christian e c'è Eriksen . C'è la e c'è l' . Scegliete voi chi gioca con chi. Fatto sta che il centrocampista danese, in forza ai nerazzurri, non riesce a convincere Conte ad utilizzarlo con continuità, mentre con la sua rappresentativa è costantemente imprescindibile. E goleador.

Anche contro l' , infatti, Eriksen ha trovato la via del goal, stavolta su calcio di rigore: doppietta dagli undici metri e successo per 2-1 dei suoi. Prestazione notevole dell'ex , per la terza volta consecutiva in rete per quanto riguarda le gare di , dopo aver giocato solo metà tempo nel match amichevole contro la .

Considerando anche la prima amichevole di ottobre contro le Far Oer, per Eriksen sono cinque goal con la Danimarca in cinque gare. Nello stesso periodo, invece, sette presenze con la maglia dell'Inter e zero reti. Così come zero assist forniti ai compagni.

Se con la propria Nazionale è il capitano e il giocatore più rappresentativo all'Inter, Eriksen non è un titolare, gettato nella mischia spesso negli ultimi minuti di gara o lasciato direttamente in panchina da un Conte che non è riuscito a trovargli una posizione in cui eccellere.

Fin qui sono quattro goal e tre assist con l'Inter nelle trentatre gare giocate: l'ultimo match in cui Eriksen ha brillato è ormai quello del primo luglio, con una rete e un passaggio decisivo nel 6-0 contro il . Da lì in avanti, solo delusioni e polemiche social da parte dei tifosi nerazzurri.

Difficilmente Eriksen continuerà a giocare con l'Inter oltre il 2021, dovesse andare avanti tale situazione: colpaccio dello scorso gennaio, alla fine il danese non si è imposto per svariati motivi, tattici e tecnici. Le pretendenti non mancano in ogni caso, considerando le prestazioni con la Danimarca.

Una Danimarca in cui gioca e sorride, consapevole di essere in primo piano e intoccabile. L'opposto rispetto a quanto accade in terra italiana e milanese.