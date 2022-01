Eriksen non vuole fermarsi: "Punto ai Mondiali in Qatar, sono morto per 5 minuti"

"E' un obiettivo, un sogno": Christian Eriksen guarda al futuro, lasciandosi il passato alle spalle. Anzi: quel che è accaduto a giugno con la maglia della Danimarca lo ha già archiviato, con il solito sguardo concentrato e consapevole.

Non sarà semplice: anzi, di più. Lo sa bene anche lui, che da quel giorno, dopo un periodo di riposo, ha ripreso a lavorare per dire che no, non può essere finita così.

"In ospedale contiuavano a dirmi che ricevevo fiori su fiori, è stato strano perché non mi aspettavo che la gente inviasse fiori perché sono morto per 5 minuti. E' stato straordinario, di grande aiuto per me".

Intervenuto ai microfoni di DR1, canale televisivo nazionale danese, l'ex centrocampista dell'Inter ha parlato del suo futuro, con un obiettivo fisso.

"Il mio obiettivo è quello di giocare i Mondiali in Qatar. Voglio giocare. E' un obiettivo, un sogno. Se verrò convocato o meno è un'altra cosa, ma il mio sogno è quello di tornare. Sono sicuro di poterlo fare perché non mi sento differente. Fisicamente sono tornato in forma".

Looking forward to the future 🇩🇰🙏🏻 pic.twitter.com/sIZsBPWNgH — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022

Eriksen non si dà per vinto e, anzi, vuole dimostrare a tutti di esserci riuscito, di essersi lasciato quell'episodio alle spalle.

"Giocherò a calcio e dimostrerò di essere tornato allo stesso livello di prima. Dimostrerò che si è trattato di un episodio e che non succederà di nuovo, di averlo superato e di poter giocare ancora una volta con la Nazionale. Dipenderà dal mister, ma il mio cuore non è un ostacolo".