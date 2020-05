Eriksen si lega all'Inter: "Non devo andare via, voglio giocare con regolarità"

Una breve avventura in fin qui per Christian Eriksen, con la sospensione del campionato proprio quando il danese stava iniziando a mostrare i primi lampi di classe anche con la maglia dell' .

L'ex ha risposto alle domande dei tifosi ai microfoni di 'Dr. Sporten', spiegando di voler restare a lungo a Milano:

"Amo giocare a calcio, quella deve essere la mia più grande motivazione. Il mio prossimo obiettivo è quello di giocare con regolarità all'Inter. Se è vero che devo andare via? No . Qual è il miglior club di ? L'Inter".

Cresciuto osservando Francesco Totti, Eriksen risponde anche alla domanda sul ruolo preferito:

"I miei idoli da bambino erano Totti e Micheal Laudrup. In che ruolo voglio giocare? Voglio essere dove c'è la palla. Differenze tra Premier League e Serie A? Difficile. Non ho ancora giocato tante partite in Serie A, sarò più preciso in futuro. Ho amato ogni minuto dell'avventura in ".