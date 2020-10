Eriksen avverte l'Inter: "Non voglio passare l'autunno in panchina"

Christian Eriksen parla del momento che sta vivendo all’Inter: “Non mi ero mai trovato in una situazione simile. Nessuno vuole andare in panchina”.

Quando lo scorso gennaio l’ ha annunciato di aver acquisito il suo cartellino, sono stati in molti a pensare che quello messo a segno dai nerazzurri fosse uno dei migliori colpi di mercato degli ultimi anni. Prendendo Christian Eriksen, i meneghini non solo si erano aggiudicati uno dei più forti centrocampisti del panorama calcistico europeo, ma l’avevano fatto anche sborsando, favoriti dalla situazione contrattuale del giocatore, una cifra relativamente bassa.

In realtà il campione danese a Milano ha fatto fatica a trovare spazio. Probabilmente non congeniale per il gioco di Conte, non è mai riuscito a ritagliarsi un posto da titolare fisso.

Lo stesso Eriksen, che in questo inizio di stagione ha totalizzato 73’ in campo in campionato, parlando dal ritiro della Nazionale danese ha ammesso di sperare in un minutaggio maggiore nei prossimi mesi.

“Quello che è certo è che spero di non sedermi in panchina per tutto l’autunno. Almeno non è questa la mia intenzione. Spero che non sia nemmeno quella del club e del mio allenatore”.

Al momento del suo arrivo a Milano, si era pensato a lui come uno dei nuovi punti di forza dell’Inter.

“Mi trovo in una situazione nella quale forse non era mai stato prima in una squadra di club. Sono partito molto bene dopo essere arrivato all’Inter a gennaio ed ho cercato di mettermi in mostra. Poi siamo stati costretti a fermarci per il Coronavirus e le cose sono iniziate ad andare un po’ su e giù. Il pensiero e le aspettative della gente su di me sono quelle di essere decisivo in ogni partita, ma non è stato così. Ecco perché adesso mi guardano in modo diverso”.

Eriksen si ritrova quindi a vivere una situazione alla quale non era abituato.

“Ovviamente diventi meno paziente quando hai esperienza ed hai provato cose diverse. Che tu abbia 20, 28 o 30 anni, non vuoi sederti in panchina”.

La finestra estiva di calciomercato si è chiusa da pochi giorni, ma per Eriksen si parla spesso di un possibile ritorno in Premier League.