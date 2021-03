Eriksen si è preso l'Inter: "Non ho mai pensato di scappare"

A Torino è partito dalla panchina dopo la leggera infiammazione al ginocchio sinistro che lo aveva messo in dubbio, salvo poi entrare nella ripresa e risultare subito decisivo: altra prova convincente per Christian Eriksen, sempre più faro dell'Inter capolista.

Complice anche l'infortunio di Vidal che ne avrà per un mese, la strada del danese sembra essersi finalmente spianata: intervistato dall'emittente del suo Paese, 'Tv2', l'ex Tottenham ha raccontato con orgoglio il suo riscatto a tinte nerazzurre.

"E' stato un anno duro e impegnativo, pieno di su e giù. Finalmente posso dire di essere in ripresa. Non che volessi scappare in qualche modo da Milano, ho sempre lottato per un posto. Ero sicuro che, se fosse arrivata un'occasione, avrei provato a coglierla. E sento di averlo fatto".

Anche il feeling con Milano è ottimo: l'umore attuale è alle stelle, merito della 'nuova vita' da titolare del centrocampo di Conte.

La sliding door della stagione di Eriksen è, senza dubbio, la punizione che ha regalato all'Inter il successo nel derby di Coppa Italia col Milan.

"Per diversi giorni, dopo le partite e gli allenamenti mi sono allenato di più. Calci di punizione o tiri in porta, avevo la possibilità di dedicarmi maggiormente ai dettagli proprio perché non giocavo. Tutto è iniziato dopo la rete al Milan, quando la gente ha cominciato a guardarmi con degli occhi diversi. Sono migliorato di gara in gara, mi fa piacere che sia andata in questo modo. Credo che quella punizione mi abbia aiutato: ho avuto la prova che posso ancora giocare a calcio e che sono in grado di calciare una punizione quando si presenta l'opportunità".