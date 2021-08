Eriksen scalpita e parla alla squadra: "Inter, torno tra 4-5 mesi"

Il centrocampista danese, tornato ieri ad Appiano Gentile, parlando con i compagni ha mostrato voglia di ritornare presto sul rettangolo verde.

I video e le foto lo testimoniano: quello di ieri, al Suning Training Centre di Appiano Gentile, è stato un pomeriggio emozionante. Il ritorno di Christian Eriksen in casa Inter è stato un momento di gioia comune, fatto di abbracci e sorrisi, ma anche di promesse rivolte al futuro.

Bisognerà aspettare ancora per capire se il domani vedrà il centrocampista danese nuovamente in campo: quel che è certo è che Eriksen metterà tutta la voglia del mondo, e anche di più, per ritornare sul rettangolo verde. Ma su questo non c'erano grossi dubbi.

"Mi è andata bene... Tra quattro-cinque mesi tornerò a giocare", ha detto ai compagni, come riporta il Corriere dello Sport.

| VIDEO



Eriksen ritorna al Suning Training Centre pic.twitter.com/jp6CWqVnAV — Inter 🇮🇹 (@Inter) August 4, 2021

L'Inter, sempre nella giornata di ieri, ha diramato un comunicato chiaro circa il programma che il danese seguirà nelle prossime settimane, già concordato con i medici che si sono occupati di lui dal 12 giugno:

"Eriksen seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico di FC Internazionale Milano".

Chiaramente ci sono tanti altri aspetti da affrontare, la questione campionato, ad esempio, e la più importante, la natura del drammatico episodio. Ci sarà tempo: tra i sorrisi e gli abbracci, comunque, Eriksen lancia messaggi chiari: lui vuole tornare a giocare. Tutto il mondo del calcio lo aspetta.